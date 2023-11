Pugilato: presentato a Milano il torneo Preolimpico, in palio i pass per Parigi 2024

Le Olimpiadi di Parigi si avvicinano sempre più e vanno ad assegnarsi gli ultimi pass in vista dei Giochi. L’appuntamento che riguarda il pugilato è in terra italiana: ci sarà infatti il torneo Preolimpico a Busto Arsizio (Varese) che assegnerà ben 49 biglietti per la manifestazione a Cinque Cerchi.

La manifestazione è stata presentata in questi giorni all’Auditorium della Torre Allianz di Milano. Appuntamento in programma dal 4 all’11 marzo 2024 presso l’E-Work Arena.

Le parole di Giovanni Malagò: “L’acquisizione di questo Torneo Mondiale è stato frutto di un grande lavoro di squadra tra tutte le componenti in gioco, Federazione, CONI e Governo, aprendo un dialogo molto serrato con il CIO. Conosciamo benissimo le peculiarità che riguardano il mondo della boxe all’interno del programma a cinque cerchi e quindi il merito di quella che possiamo definire una ‘case history’ è tutto da riconoscere al Presidente della Federazione. Ringrazio il Team del CONI, qui rappresentato, tra cui Anna Riccardi della Preparazione Olimpica. In ultima battuta, mi sento di dire che la Boxe non verrà mai tolta dalle Olimpiadi, in quanto sport storico”.

Il commento del presidente della Federpugilato Flavio D’Ambrosi: “Questo Torneo darà una proiezione internazionale al movimento pugilistico italiano e ne avevamo bisogno. Sta a testimoniare l’ottimo lavoro svolto dalla FPI insieme al CONI, che segue ai risultati straordinari ottenuti in questo quadriennio: 117 podi nei Campionati Europei e Mondiali assoluti e di categoria. Il nostro obiettivo è quello di dare continuità e consolidare questi traguardi, portando più atleti possibili ai Giochi di Parigi. La boxe italiana è tornata ad essere una grande famiglia e ringrazio sentitamente tutte le istituzioni locali, il Dipartimento per lo Sport, il CONI, Allianz e ovviamente il LOC, il Consiglio Federale, il Team FPI e gli Ambassador”.

Foto: FPI