Judo, i ranking olimpici aggiornati dopo gli Europei: 11 azzurri virtualmente qualificati a Parigi 2024

Nonostante una spedizione complessivamente negativa, rimane abbastanza stabile la situazione dell’Italjudo dopo i Campionati Europei 2023 di Montpellier nel ranking di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024. In fin dei conti i big del movimento azzurro hanno tanto margine e possono permettersi abbastanza tranquillamente un passo falso senza mettere a rischio il pass a cinque cerchi.

Un lusso che però il Bel Paese non può concedersi in tutte le categorie, con diversi judoka nostrani ancora in bilico o con il sogno di iscriversi in extremis alla corsa per le Olimpiadi. Ad oggi l’Italia sarebbe virtualmente qualificata in 11 eventi individuali e avrebbe il diritto di partecipare anche alla prova a squadre olimpica.

Ticket per la capitale transalpina ormai in cassaforte o quasi per Assunta Scutto nei -48 kg, Odette Giuffrida nei -52 kg, Veronica Toniolo nei -57 kg, Alice Bellandi nei -78 kg e Christian Parlati nei -90 kg. Situazione favorevole ma non definitiva inoltre per Elios Manzi (o Matteo Piras) nei -66 kg, Manuel Lombardo nei -73 kg e Asya Tavano nei +78 kg.

Antonio Esposito dovrà macinare ancora molti punti per restare in zona pass diretto nei -81 kg, mentre Gennaro Pirelli nei -100 kg e Martina Esposito nei -70 kg usufruirebbero provvisoriamente di un ripescaggio tramite quota continentale e riallocazione di uno slot riservato ad un altro continente. Selezione tricolore esclusa dunque attualmente nei -60 kg (Angelo Pantano e Andrea Carlino possono provarci), +100 kg (Lorenzo Agro Sylvain è molto lontano e ha bisogno di alcuni exploit inattesi) e -63 kg (diverse azzurre stanno tentando un difficile ma non impossibile inseguimento).

Di seguito i ranking olimpici aggiornati del judo dopo gli Europei 2023:

Migliori italiani: Angelo Pantano, 38° con 823 punti; Andrea Carlino, 43° con 731 punti.

Miglior italiano: Lorenzo Agro Sylvain, 61° con 384 punti.

Migliori italiane: Flavia Favorini, 42ma con 708 punti; Agnese Zucco, 54ma con 454 punti.

Foto: IJF