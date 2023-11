Pattinaggio artistico: Rizzo centra il quarto posto al Grand Prix di Espoo 2023, Memola 5°. Vince Miura

Matteo Rizzo ha ottenuto la quarta posizione in occasione del Grand Prix di Espoo 2023, quinto appuntamento del Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico. Una buona prestazione per l’azzurro che, dopo uno short impreciso, ha recuperato due posizioni.

Il gioiellino della Nazionale italiana nello specifico ha realizzato correttamente il quadruplo toeloop, per poi affrontare un quadruplo rittberger corto di rotazione. Snocciolando in facilità la sequenza triplo axel/doppio axel ma balbettando nel triplo axel singolo, Rizzo ha dunque ottenuto 168.10 (84.28, 83.29) raccogliendo dunque un totale di 241.47, score depotenziato dalla sequenza coreografica, non eseguita.

Bene anche Nikolaj Memola, quinto classificato e audace ad alzare l’asticella tentando due quadrupli lutz, il primo combinato con il triplo toeloop ma redarguito con la chiamata di filo non marcato, il secondo atterrato sul ghiaccio. Passando in rassegna poi due tripli axel l’allieva di Olga Romanaova ha chiuso la gara ottenendo 149.14 (77.34, 72.80) per 221.25.

A vincere la tappa è stato invece Kao Miura, il quale ha difeso il primato già guadagnato nello short sciorinando una prestazione da 181.02 (96.80, 84.22) per 274.56, precedendo un convincente Shun Sato, secondo con 182.93 (100.61, 83.32) per 273.34. Da segnalare poi la rimonta del transalpino Kevin Aymoz, quinto nello short e terzo con 176.09 (85.58, 90.51) per 250.03.

Foto: Valerio Origo