Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri si impongono nella rhythm dance all’NHK Trophy 2023. Azzurri in controllo

Comincia con il piede giusto l’avventura di Charléne Guignard-Marco Fabbi all’NHK Trophy 2023, sesta e ultima tappa del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio di figura. Gli azzurri infatti come da pronostico si sono imposti nella rhythm dance, sfiorando il primato stagionale e rendendosi artefici di una gara in totale controllo.

Una prova consistente per i nostri ragazzi, autori di una programma molto consistente in cui hanno ricevuto il miglior riscontro in entrambi i punteggi ottenendo una valutazione di 85.27 (47.99, 37.28), score maturato grazie a una bella sequenza di twizzles (livello 4), un originale sollevamento stazionario (livello 4) e una difficile sequenza di passi a cerchio sulla midline. (livello 3-2). Solo di livello due invece il pattern.

Non lontani poi i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, saliti di colpi rispetto a Skate Canada come dimostra il nuovo season best di 84.93 (48.44, 36.49) ottenuto per via di una davvero significativa prestazione tecnica, dal valore base superiore anche rispetto al team leader.

Grande performance infine per i lituani Allison Reed-Saulius Ambrulevicius, terzi con 78.71 (44.52, 34.19) superando non senza sorprese i finlandesi Juulia Turkkila-Mathhias Versluis, quarti con 74.66 (41.89, 33.77) rimanendo attardati a causa di una detrazione arrivata per un sollevamento durato più a lungo del previsto e per la serie di passi, chiamata solo di livello 1.

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

Foto: LaPresse