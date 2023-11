Italia-Svizzera, Finale Europei curling femminile 2023: orario, programma, tv, streaming

L’Italia affronterà la Svizzera nella finale degli Europei 2023 di curling femminile. Le azzurre si sono scatenate sul ghiaccio di Aberdeen (Gran Bretagna), dove hanno chiuso il round robin al secondo posto e poi hanno sconfitto la Svezia in una semifinale a senso unico. La nostra Nazionale si è esaltata nel testa a testa contro la compagine scandinava e si è così guadagnata il diritto di disputare l’atto conclusivo che andrà in scena sabato 25 novembre (ore 10.00).

Stefania Constantini, Elena Mathis, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli incroceranno la Svizzera nello scontro che metterà in palio la medaglia d’oro. Le nostre portacolori dovranno letteralmente superarsi contro le Campionesse del Mondo, contro cui hanno perso anche nel round robin e che al momento sono indubbiamente la squadra da battere nel circuito internazionale. Servirà un’impresa da urlo per portare in Italia il titolo continentale per la prima volta nella storia dopo le finali perse nel 1982 e nel 2006.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svizzera, Finale degli Europei 2023 di curling femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Recast/The Curling Channel e in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO FINALE EUROPEI CURLING FEMMINILE 2023

Sabato 25 novembre

Ore 10.00 Finale Europei curling femminile: Italia vs Svizzera – Diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Recast/The Curling Channel

PROGRAMMA FINALE EUROPEI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Recast/The Curling Channel, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Anil Mungal/Comunicato Stampa Fisg