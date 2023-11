Pattinaggio artistico, NHK Trophy 2023: l’Italia cerca il pass nelle coppie, attesa per Uno e Mihara

È il momento della verità, è il momento del dentro o fuori. Ci sarà tantissima carne al fuoco all’NHK Trophy 2023, sesta nonché ultima tappa de circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico. Sono infatti tanti gli atleti pronti a staccare il pass per le Finali di Pechino, con una nutrita schiera di pattinatori italiani pronta a dire la propria.

Partiamo dalla gara più semplice, quella della danza sul ghiaccio, dove Charlène Guignard-Marco Fabbri partiranno con i favori del pronostico e con l’obiettivo di incasellare il quarto successo consecutivo in un appuntamento del circuito, vincere ancora e scaldare i motori in vista del primo scontro diretto stagionale. La curiosità in tal senso sarà comprendere la distanza in termini di punti con i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, profilo da monitorare in prospettiva Milano-Cortina 2026.

Fuochi d’artificio poi nella prova dedicata alle coppie d’artistico, segmento in cui cercheranno di fare la voce grossa Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini e Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, entrambi motivati a salire sul podio e volare a Pechino. Ricordiamo che i Vice Campioni Europei sono reduci dalla seconda posizione della Cup Of China, mentre la coppia di recente formazione ha strappato il terzo posto a Skate Canada. Chi temere? Senza dubbio i teutonici Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, apparsi in ottimo spolvero sul ghiaccio di Espoo. Toccherà poi eseguire dei programmi privi di errori per non essere raggiunti da avversari non pericolosissimi ma capace di fare male come gli australiani Anastasia Golubeva-Hektor Giotopoulos Moore e gli statunitensi Chelsea Liu-Balazs Nagy.

In campo maschile fari puntati sui padroni di casa Shoma Uno e Yuma Kagiyama, oltre che sul nostro Gabriele Frangipani, a caccia di continuità; nella prova femminile l’osservata speciale sarà Mihara Mai, costretta al forfait in Cina a causa di una brutta botta subita durante il warm up, oltre la Campionessa Europea in carica Anastasiia Gubanova e la sudcoreana Haein Lee, Vice Campionessa del Mondo.

Foto: LaPresse