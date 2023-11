Pattinaggio di figura: Chock-Bates vincono senza patemi il Grand Prix di Espoo 2023

Tutto facile per Madison Chock-Evan Bates. I danzatori statunitensi hanno trionfato in scioltezza al Grand Prix di Espoo 2023, quinta tappa del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio di figura, accedendo così alle Finali della rassegna itinerante che si svolgeranno a Pechino nel mese di dicembre.

I detentori del titolo iridato, pur viaggiando a una velocità differente rispetto a Skate America, si sono imposti senza patemi anche nel segmento più lungo, eseguendo in modo positivo nove elementi su dieci. A dare qualche problema è stata infatti la sequenza di twizzles (livello 3), realizzata in modo impreciso e valutata con un GOE negativo. Una defaillance che ha inchiodato il loro punteggio a 123.85 (67.99, 55.86) per 209.46

Attenzione però ai canadesi Laurence Fournier Beaudry-Nikolaj Soerensen, sempre più pericolosi gara dopo gara come dimostrano i 123.70 (69.06, 54.46) conquistati nella danza libera che hanno contribuito al raggiungimento del totale di 206.32. Adesso il loro nome in vista delle Finals può fare paura davvero a tutti.

Decisamente più indietro invece i padroni di casa Juulia Turrkila-Matthias Versluis, terzi con 118.15 (65.95, 52.20) per 195.80. La rassegna itinerante si sposterà adesso in Giappone per l’ultima tappa, l’NHK Trophy 2023.

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO

Foto: Valerio Origo