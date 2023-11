Pattinaggio artistico: Sakamoto vince il Grand Prix di Espoo 2023, settima Gutmann

Una Kaori Sakamoto non eccessivamente brillante ha vinto in tutta comodità la gara femminile del Grand Prix di Espoo 2023, quinto nonché ultimo appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico. La nipponica ha quindi completato la doppietta cominciata a Skate Canada, staccando ufficialmente il pass per le Finali di Pechino.

La medaglia di bronzo olimpica, già al comando dopo il segmento breve, ha archiviato la pratica pattinando un libero da 135.52 (67.79, 68.73) per 205.21, rendendosi artefice di una performance viziata da un errore nel triplo lutz, redarguito con la chiamata di entrata errata, da un’esecuzione non precisa del triplo salchow (sottoruotato) e da un triplo loop dall’arrivo insolitamente scomposto.

Completando senza patemi poi due doppi axel, di cui uno agganciato al triplo toeloop/doppio toeloop oltre che due tripli flip agganciati rispettivamente al doppio toeloop e al triplo toeloop, Sakamoto ha arginato in scioltezza la connazionale Rion Sumiyoshi, seconda con 121.56 (60.30, 62.26) per 190.21 nonostante un programma ricco di sbavature, e una rediviva Amber Glenn, undicesima dopo lo short e terza nella classifica finale con 133.78 (70.63, 63.15) per 185.39.

Lara Naki Gutmann ha invece chiuso la tappa al settimo posto con 110.09 (53.54, 56.55) per 168.33. L’azzurra ha difeso la casella già ottenuta nello short nonostante un libero molto complicato, specie nelle rotazioni degli elementi di salto di maggior valore.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

Foto: LaPresse