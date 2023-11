Italia-Svezia, Europei curling femminile 2023: orario semifinale, programma, tv, streaming

Oggi, alle ore 20.00, la Nazionale italiana di curling femminile sarà di scena nella semifinale degli Europei 2023 ad Aberdeen (Regno Unito). Sul ghiaccio scozzese Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Anthonia Mathis (C.C. Dolomiti), Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti) e Angela Romei (Fiamme Gialle) hanno concluso il round robin con una sconfitta ininfluente contro le svizzere, campionesse del mondo in carica, sullo score di 7-2.

Con questo risultato, le nostre portacolori hanno concluso dunque la prima fase al secondo posto, con un bilancio di 7 vittorie e di 2 sconfitte. Si andrà a caccia della terza finale europea della storia, dopo quelle raggiunte nel 1982 e 2006, affrontando la Svezia. L’altra semifinale, che si disputerà in contemporanea, vedrà invece opposte Svizzera e Norvegia.

La semifinale tra Italia e Svezia, valida per gli Europei di curling femminile 2023, sarà trasmessa in diretta tv da Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su Recast/The Curling Channel. OA Sport fornirà la DIRETTA LIVE testuale.

CALENDARIO EUROPEI CURLING OGGI

Giovedì 23 novembre

Ore 20.00 Italia vs Svezia – Diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Recast/The Curling Channel)

Foto: WCF