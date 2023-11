Pattinaggio artistico, Loena Hendrickx giganteggia nello short della Cup of China. Le giapponesi inseguono

Loena Hendrickx ha primeggiato nello short program della Cup of China, tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico che va in scena sul ghiaccio di Chongqing (Cina). La fuoriclasse belga ha eseguito uno splendido esercizio sulle note di “I’m nin’alu” di Ofra Haza e di “Living for Love” di Madonna, venendo premiata con il rilevante punteggio di 70.65 (35.02 per la parte tecnica e 35.63 per i components).

La fresca 24enne (ha spento le candeline cinque giorni fa), bronzo agli ultimi Mondiali e argento agli Europei, è tornata in scena dopo la splendida vittoria ottenuta poche settimane a Skate America e ha messo una seria ipoteca sul successo anche in terra asiatica. Loena Hendrickx può infatti fare affidamento su un vantaggio di cinque punti e mezzo nei confronti della più immediata inseguitrice in vista del free program di domani.

La belga precede la giapponese Rinka Watanabe, che su un medley di Simon Franglen ha comunque migliorato di tre punti il proprio stagionale e ha toccato quota 65.09 (34.45+30.64). Terzo posto provvisorio per l’altra giapponese in gara, ovvero la 18enne Hana Yoshida: dopo il quarto posto a Skate America, l’asiatica si conferma in buona forma e ottiene un punteggio complessivo di 64.65 (35.52+30.13). Sono chiamate a inseguire l’estone Niina Petrokina (62.58) e le cinesi Hongyi Chen (62.57) e Xiangyi An (61.86).

RISULTATI SHORT PROGRAM FEMMINILE CUP OF CHINA

Pl. Name Nation TSS

= TES

+ PCS

+ CO PR SK Ded.

– StN. 1 Loena HENDRICKX BEL 70.65 35.02 35.63 8.93 9.07 8.79 0.00 #11 2 Rinka WATANABE JPN 65.09 34.45 30.64 7.61 7.68 7.75 0.00 #8 3 Hana YOSHIDA JPN 64.65 35.52 30.13 7.54 7.50 7.61 1.00 #4 4 Niina PETROKINA EST 62.58 31.41 31.17 7.79 7.86 7.79 0.00 #7 5 Hongyi CHEN CHN 62.57 35.32 27.25 6.96 6.64 6.89 0.00 #2 6 Xiangyi AN CHN 61.86 33.69 28.17 7.04 7.00 7.14 0.00 #3 7 Madeline SCHIZAS CAN 61.53 30.84 30.69 7.75 7.82 7.50 0.00 #6 8 Yelim KIM KOR 59.56 26.64 32.92 8.18 8.21 8.36 0.00 #10 9 Ekaterina KURAKOVA POL 57.37 27.48 29.89 7.43 7.50 7.54 0.00 #9 10 Audrey SHIN USA 50.97 22.61 28.36 7.14 7.04 7.14 0.00 #5 11 Yi ZHU CHN 50.96 25.89 26.07 6.50 6.39 6.71 1.00 #1

Foto: Valerio Origo