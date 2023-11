Pattinaggio artistico, Shoma Uno regala spettacolo alla Cup of China. Frangipani 5° dopo lo short

Shoma Uno ha regalato enormi emozioni nello short program della Cup of China, tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico che va in scena sul ghiaccio di Chongqing (Cina). Il fuoriclasse giapponese ha illuminato la scena sulle note di un medley di Son Lux, Ryan Lott e Ian Chang, meritandosi ampiamente gli applausi del pubblico e l’eccellente punteggio di 105.25 (59.17 per la parte tecnica e 46.08 per i components). Il due volte Campione del Mondo e bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2022 ha fatto il proprio debutto stagionale con uno show di rara bellezza, fermandosi a quattro punti di distacco dal personale siglato in occasione della trionfale rassegna iridata dell’anno scorso.

Il 25enne già ipotecato la vittoria in terra asiatica, visto che si presenterà al free program di domani con addirittura quattordici lunghezze di vantaggio sul più immediato inseguitore. L’allievo di Stéphane Lambiel ha creato un solco enorme nei confronti del francese Adam Siao Him Fa, fermatosi a quota 91.21 (48.85+43.36). Il Campione d’Europa, reduce dal sigillo casalingo al Grand Prix de France, è riuscito a precedere il kazako Mikhail Shaidorov (89.94, 52.65+37.29) e il cinese Boyang Jing (87.44, 48.00+39.34).

Il nostro Gabriele Frangipani è eccellente quinto con il punteggio di 85.19 (46.97 per la parte tecnica e 46.97 per i components). Il 21enne nativo di Pisa, allenato da Fabio Mascarello, si è distinto su “Keeping Me Alive” di Jonathan Roy, avvicinando il proprio personale di 87.39 siglato lo scorso anno all’Ondrej Nepela Memorial. Il poliziotto proverà a stupire anche nel free program di domani sulle note di “Io ci sarò” di Andre Bocelli. Alle spalle dell’azzurro si sono piazzati il giapponese Kazuki Tomono (80.50) e lo statunitense Jimmy Ma (77.29).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM MASCHILE CUP OF CHINA

Pl. Name Nation TSS

= TES

+ PCS

+ CO PR SK Ded.

– StN. 1 Shoma UNO JPN 105.25 59.17 46.08 9.14 9.14 9.32 0.00 #12 2 Adam SIAO HIM FA FRA 91.21 48.85 43.36 8.75 8.50 8.71 1.00 #11 3 Mikhail SHAIDOROV KAZ 89.94 52.65 37.29 7.54 7.29 7.50 0.00 #7 4 Boyang JIN CHN 87.44 48.00 39.44 7.86 7.86 7.89 0.00 #4 5 Gabriele FRANGIPANI ITA 85.19 46.97 38.22 7.57 7.75 7.57 0.00 #6 6 Kazuki TOMONO JPN 80.50 41.07 40.43 8.11 7.89 8.21 1.00 #10 7 Jimmy MA USA 77.29 41.25 37.04 7.36 7.46 7.36 1.00 #8 8 Sota YAMAMOTO JPN 75.48 36.51 38.97 7.79 7.68 7.86 0.00 #9 9 Sihyeong LEE KOR 74.43 38.66 35.77 7.14 7.21 7.07 0.00 #5 10 Juwen XU CHN 65.57 33.84 31.73 6.43 6.11 6.46 0.00 #1 11 Daiwei DAI CHN 64.25 31.04 33.21 6.57 6.57 6.75 0.00 #2 12 Lucas BROUSSARD USA 61.05 29.13 32.92 6.61 6.46 6.64 1.00 #3

Foto: Valerio Origo