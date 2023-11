Pattinaggio artistico, Kagiyama precede Uno all’NHK Trophy! Frangipani 8° dopo lo short program

Yuma Kagiyama ha primeggiato nello short program maschile dell’NHK Trophy, tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico che va in scena sul ghiaccio di Osaka (Giappone). Il padrone di casa ha eseguito un eccellente esercizio sulle note di Believer degli Imagine Dragons ed è stato premiato con il punteggio di 105.51 (59.75 per la parte tecnica e 45.76 per i components). Il 20enne nativo di Yokohama e di stanza a Nagoya, seguito da Masakazu Kagiyama e dall’indimenticabile Carolina Kostner, ha sensibilmente alzato il tiro rispetto al recente Grand Prix de France, chiuso in terza posizione e con un segmento corto da 97.91. Il giapponese si è fermato a meno di tre punti dal proprio personale di 108.12 ottenuto alle Olimpiadi di Pechino 2022 chiuse in seconda posizione, proprio come fece ai Mondiali 2021 e 2022.

Kagiyama è riuscito a battere il mostro sacro Shoma Uno. Il due volte Campione del Mondo, reduce dal secondo posto alla Cup of China, ha commesso qualche sbavatura e si è fermato a 100.20 (53.21 per la parte tecnica e 46.99 per i components). Il 25enne sarà così chiamato a una rimonta nel free program di domani: la lotta per la vittoria sarà un discorso tra i due asiatici, visto che il terzo classificato è abbondantemente distaccato.

Lo svizzero Lukas Britschgi è terzo con 86.42, appena davanti allo statunitense Camden Pulkinen (86.40). Per il terzo gradino del podio potrebbero tornare in gioco anche il lettone Deniss Vasiljevs (82.14), l’estone Mihhail Selevko (81.31) e il georgiano Nika Egadze (81.30). Il nostro Gabriele Frangipani ha terminato all’ottavo posto con il punteggio complessivo di 78.20 (41.25 per la parte tecnica e 37.95 per i components). Il classe 2001 nativo di Pisa, allenato da Fabio Mascarello, non è stato impeccabile sulle note di Keeping Me Alive di Jonathan Roy, fermandosi a sette punti di distanza dal suo stagionale ottenuto alla recente Cup of China, conclusa in quinta posizione. L’azzurro, che a inizio stagione aveva vinto la Tirnavia Ice Cup e che è stato decimo agli ultimi Europei, dovrà risalire la china nel free program di domani.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM MASCHILE NHK TROPHY

Pl. Competitor Nation TSS TES PCS CO PR SK Deduction StN. 1 Yuma KAGIYAMA JPN 105.51 59.75 45.76 9.11 9.04 9.25 0.00 #7 2 Shoma UNO JPN 100.20 53.21 46.99 9.39 9.32 9.43 0.00 #12 3 Lukas BRITSCHGI SUI 86.42 45.02 41.40 8.32 8.43 8.04 0.00 #11 4 Camden PULKINEN USA 86.40 47.10 39.30 7.64 7.89 8.00 0.00 #9 5 Deniss VASILJEVS LAT 82.14 40.74 42.40 8.54 8.46 8.39 1.00 #10 6 Mihhail SELEVKO EST 81.31 44.15 37.16 7.36 7.50 7.39 0.00 #4 7 Nika EGADZE GEO 81.30 44.15 37.15 7.29 7.39 7.57 0.00 #8 8 Gabriele FRANGIPANI ITA ITA 78.20 41.25 37.95 7.61 7.61 7.50 1.00 #5 9 Aleksandr SELEVKO EST 75.85 39.15 37.70 7.61 7.50 7.46 1.00 #1 10 Luc ECONOMIDES FRA 74.24 38.03 36.21 7.25 7.39 7.04 0.00 #3 11 Wesley CHIU CAN 72.02 36.81 36.21 7.25 7.18 7.25 1.00 #6 12 Tatsuya TSUBOI JPN 64.63 30.44 35.19 7.07 6.82 7.18 1.00 #2

Foto: Pier Colombo