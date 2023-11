Pattinaggio artistico, Guignard-Fabbri: “A nostro agio fin dalle prove. Tornati a una free dance più naturale per noi”

Si godono il momento Charléne Guignard e Marco Fabbri, coppia monumento del pattinaggio artistico azzurro che ha trionfato da poche ore al Grand Prix de France 2023, terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio di figura.

Una vittoria molto significativa per gli allievi di Barbara Fusar Poli che, sul ghiaccio di Angers, hanno raccolto l’undicesimo podio consecutivo nella rassegna itinerante, nonché il terzo primo posto di fila. Dimostrazione di uno stato di forma molto importante dettato dall’ambizione di restare sempre al top della disciplina.

Una volta intervenuti in mixed zone, gli atleti delle Fiamme Azzurre hanno commentato la loro prestazione, culminata con una free dance da capogiro, dove hanno ottenuto il rilevante riscontro di 127.92 (71.98, 55.94) per un totale di 214.54, secondo punteggio stagionale dopo quello di Gilles-Poirier firmato a Skate Canada (219.02): “È fantastico – hanno detto i pattinatori ai microfoni di Golden Skate – siamo contento delle nostre prestazioni. Ci siamo sentiti a nostro agio sul ghiaccio fin dalle prime prove in poi. Siamo super felici!”.

In ultimo Guignard-Fabbri hanno raccontato qualche dettaglio in più in merito al loro libero, una storia incentrata su “La teoria del tutto“: “L’anno scorso abbiamo pattinato su una musica dark che richiedeva molto sforzo. È stato fisicamente molto impegnativo. Il risultato finale è stato buono, ma per noi non era naturale. Volevamo tornare a qualcosa di più naturale per noi. Ora abbiamo scelto qualcosa che permetta di mostrare meglio la nostra connessione. La teoria del tutto è la storia di Steven Hawkins, che era malato, e di una persona che ha rappresentato una parte importante della sua vita e si è presa cura di lui. Non è una semplice storia d’amore“.

Foto: Valerio Origo