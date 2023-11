Pattinaggio artistico, Adam Siao Him Fa vince il Grand Prix de France. Ilinin si inchina, Memola 11°

Adam Siao Him Fa ha vinto il Grand Prix de France, tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico. Il francese si è imposto sul ghiaccio amico di Angers con il punteggio complessivo di 306.78, riuscendo a vincere il duello intensissimo con lo statunitense Ilia Malinin (304.68) da cui era separato da appena 51 millesimi dopo lo short program di ieri.

Il padrone di casa si è superato nel free program, ottenendo il punteggio parziale di 205.71 (115.70 per la parte tecnica, 90.01 per i components) sulle note di Departure, The Quality of Mercy e Refuge. Il 22enne, che aveva incominciato la stagione con i sigilli allo Shanghai Trophy e al Trophee Metropole, ha confermato il successo ottenuto lo scorso anno in questo evento. Il Campione d’Europa ha ampiamente sfondato il proprio personale di 279.57 e ha aggiunto ventuno punti al segmento libero rispetto ai primati firmati lo scorso 22 settembre al trionfale Nebelhorn Trophy.

Il 18enne Ilia Malinin, esibitosi su Succession di Nicholas Britell, non è riuscito a contenere la rimonta del francese e si è dovuto accontentare della piazza d’onore. Il bronzo iridato, che era reduce dalla vittoria a Skate America, si è comunque confermato sul podio in un appuntamento del massimo circuito internazionale. Il giapponese Yuma Kagiyama ha completato il podio (273.14) lasciandosi alle spalle lo svizzero Lukas Britschgi (263.43) e lo statunitense Camden Pulkinen (230.84).

L’azzurro Nikolaj Memola ha concluso all’undicesimo posto sui dodici partecipanti con il punteggio complessivo di 214.63. Dopo aver concluso lo short program in ultima posizione, il lombardo allenato da Olga Romanova ha comunque firmato il nono riscontro nel free program (143.71, 74.25 per la parte tecnica e 69.46 per i components). Il quasi 20enne (spegnerà le candeline tra quattordici giorni) ha faticato in questo debutto stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante dopo aver vinto il Budapest Trophy, dove aveva toccato un totale di 250.37 e un parziale nel free program di 161.38.

CLASSIFICA GARA MASCHILE GRAND PRIX PATTINAGGIO ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Adam SIAO HIM FA FRA 306.78 2 1 2 Ilia MALININ USA 304.68 1 2 3 Yuma KAGIYAMA JPN 273.14 3 4 4 Lukas BRITSCHGI SUI 263.43 4 3 5 Camden PULKINEN USA 230.84 6 7 6 Luc ECONOMIDES FRA 230.74 9 5 7 Stephen GOGOLEV CAN 228.74 5 10 8 Boyang JIN CHN 226.79 7 8 9 Landry le MAY FRA 219.04 11 6 10 Koshiro SHIMADA JPN 217.18 8 11 11 Nikolaj MEMOLA ITA 214.63 12 9 12 Takeru Amine KATAISE JPN 212.75 10 12

Foto: Valerio Origo