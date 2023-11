Biathlon, dramma in Bulgaria. Krasimir Anev si spara allo stomaco, è in coma

Arriva una notizia drammatica dalla Bulgaria. L’ex biathleta Krasimir Anev si trova in coma farmacologico. Stando alle informazioni provenienti dal Paese balcanico, il trentaseienne sarebbe in condizioni “serie, ma stabili” dopo essersi sparato allo stomaco. Non è chiaro se il gesto sia stato volontario o se si tratti di un incidente.

Secondo quanto spiegato dalle autorità, il misfatto si sarebbe verificato nella giornata di mercoledì 1 novembre presso la città di Kjustendil, all’estremità occidentale della Bulgaria, sostanzialmente in prossimità del confine con l’ex repubblica jugoslava della Macedonia del Nord.

Anev è stato per molti anni un biathleta di vertice in Coppa del Mondo. Si è ritirato nel 2020, dopo aver ottenuto dodici piazzamenti nella top-ten, compreso il 4° posto nella mass start di Oberhof del gennaio 2015, quando venne battuto dal russo Dmitry Malyshko nella volata per il gradino più basso del podio.

Si è tolto, inoltre, parecchie soddisfazioni a livello cadetto. Al suo attivo figura la medaglia d’oro nell’Individuale agli Europei 2019, nonché altri 4 argenti e 4 bronzi nella manifestazione continentale. Si resta in attesa di informazioni più precise riguardo l’accaduto e la sorte del balcanico.

