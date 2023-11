Pattinaggio artistico, Cup Of China 2023: Frangipani a caccia di continuità in una gara di alto profilo

Fare bene nella fossa dei leoni; è questo l’obiettivo di Gabriele Frangipani, pronto ad affrontare questo fine settimana al Cup Of China 2023, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico in scena a Chongqing.

Una gara dai contorni proibitivi quella dell’azzurro, il quale si ritroverà al cospetto di avversari d’altissimo profilo, motivati a fare bene per centrare un posto per le Finali. Tuttavia il pattinatore attualmente stanziato a San Donato Milanese non dovrà scomporsi, pensando di realizzare due prestazioni focalizzandosi soltanto su se stesso, non guardando dunque né i punti né la classifica.

La parola d’ordine per Gabriele sarà continuità. In passato infatti l’allievo di Fabio Mascarello ha più vote dato sfoggio di performance altalenanti, pattinando ad alto ritmo in alcuni contesti e commettendo qualche errore di troppo in altri. Per questo motivo sarà importantissimo ripartire dalla bellissima vittoria del Nepela Memorial Trophy, dove il nativo di Pisa si è imposto per il secondo anno consecutivo sfiorando i 244 punti completando nel libero due quadrupli, toeloop e salchow, e due tripli axel.

Sul ghiaccio asiatico dunque l’aspetto più importante dovrà essere quello di mantenere l’asticella elevata tra i due segmenti, in modo da tenere botta seguendo la scia dei rivali più quotati. Tra i grandi protagonisti ci sarà infatti il detentore del titolo iridato (nonché due volte medaglia olimpica) Shoma Uno, motivato a imporre ancora la sua leadership, oltre che il transalpino Adam Siao Him Fa, reduce dal record personale ottenuto al Grand Prix De France. A questi si aggiungono poi Sota Yamamoto e Kazuki Tomono. Un contesto stimolante da cui non si può che imparare.

Foto: Valerio Origo