Pattinaggio artistico: Conti-Macii secondi nello short al Grand Prix De France. Pereira-Michaud a un passo

Sara Conti e Niccolò Macii si sono posizionati al secondo posto della classifica dopo lo short program delle coppie, ultimo segmento della prima giornata del Grand Prix De France, terza tappa del circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico.

Sul ghiaccio di Angers gli atleti di Barbara Luoni si sono resi autori di una buona prova, viziata in modo evidente solo da un insolito arrivo falloso nel triplo rittberger lanciato, dove la dama non è riuscita a trattenere la posizione compiendo un turn. Pur realizzando un buon triplo twist, un notevole triplo salchow in parallelo e un ottimo sollevamento del gruppo 3 (livello 4), Sara e Niccolò hanno lasciato qualcosa sul piatto nella spirale, nella sequenza di passi e nella trottola side by side, tutti assegnati di livello 3.

Ottenendo comunque il riscontro più alto nelle components i detentori del titolo continentale si sono dovuti accontentare del punteggio di 65.31 (33.77, 31.54), piazzandosi per un soffio alle spalle dei canadesi Lia Pereira-Trennt Michaud, al momento al comando con 65.97 (36.04, 29.93) grazie a una prestazione priva di sbavature di rilievo. Inutile dire come siano ampiamente alla portata i margini di risalita in vista di un libero, dove Conti-Macii saranno chiamati a imporre la propria leadership.

Una caduta sulla trottola finale ha poi frenato la rincorsa di Camille e Pavel Kovalev: i padroni di casa si sono infatti accomodati provvisoriamente sul gradino più basso del podio con lo score di 59.04 (31.45, 28.59), numeri che lasciano la porta aperta agli inseguitori statunitensi Valentina Plazas-Maximiliano Fernandez, quarti con 58.46.

Sopra quota 50 infine anche Anna Vales-Manuel Piazza, piazzatisi al sesto posto con 53.95 (30.67, 24.28) dopo una prova macchiata da una caduta nel triplo flip lanciato.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD CAN 65.97 1 2 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 65.31 2 3 Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV FRA 59.04 3 4 Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ USA 58.46 4 5 Ellie KAM / Danny O’SHEA USA 54.75 5 6 Anna VALESI / Manuel PIAZZA ITA 53.95 6 7 Oceane PIEGAD / Denys STREKALIN FRA 52.83 7 8 Oxana VOUILLAMOZ / Flavien GINIAUX FRA 51.56 8

Foto: Valerio Origo