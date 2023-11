Pattinaggio artistico: Adam Siao Him Fa batte anche Shoma Uno e vince la Cup Of China. 5° Frangipani

Adam Siao Him Fa adesso fa paura davvero a tutti. Dopo aver trionfato la scorsa settimana ad Angers superando Ilia Malinin il francese ha vinto anche la Cup Of China 2023, quarto appuntamento del Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico, imponendosi su un altro big della disciplina, ovvero il Campione del Mondo in carica (nonché pluri medagliato olimpico) Shoma Uno.

Un’impresa titanica quella del transalpino che, per l’occasione, ha addirittura aumentato i giri rispetto alla gara precedente segnando il nuovo record personale del segmento toccando 207.17 (115.63, 91.54), punteggio con cui ha sfiorato quota 300 fermandosi a 298.38. Questo grazie a un libero d’altissimo profilo, dove Siao Him Fa ha atterrato quattro salti quadrupli – nello specifico un lutz, un salchow due toeloop di cui uno combinato con il triplo toeloop – e due tripli axel, di cui uno proposto in sequenza con il doppio axel.

Snocciolando inoltre anche la combinazione triplo lutz/euler/triplo salchow il francese ha staccato il pass per le Finali concedendosi il lusso di regolare con ampio margine il favoritissimo Uno, tradito da un inizio traballante di performance in cui è caduto nel quadruplo loop ruotando poi solo da due giri il flip. Eseguendo poi due quadrupli toeloop (uno singolo sul quarto, l’altro agganciato al triplo toelopp) l’allievo di Stephane Lambiel si è dovuto accontentare solo di 174.73 (85.46, 90.27) per un totale di 279.98. Più staccato il buon Kazako Mikhail Shaidorov, terzo con 174.52 (96.87, 77.65) per 264.46.

Benissimo inoltre Gabriele Frangipani, abile a mantenere la quinta posizione ritoccando il nuovo personal best di 166.40 (87.88, 78.52) per 251.50 grazie a un libero privo di grandi sbavature, impreziosito dalla realizzazione delle difficoltà di maggior valore come il quadruplo toeloop, il quadruplo salchow e i due tripli axel.

CLASSIFICA FINALE INDIVDUALE MASCHILE

Foto: LaPresse