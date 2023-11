Pallanuoto, Telimar sconfitto per 14-11 dal Tourcoing nell’anticipo di Euro Cup

L’anticipo della terza giornata della fase a gironi dell’Euro Cup 2023-2024 di pallanuoto maschile vede la sconfitta del Telimar, battuto in trasferta dai transalpini dell’EN Tourcoing, vittoriosi per 14-11: riaperto il discorso qualificazione nel Girone A della seconda competizione europea.

Nel primo quarto inizio subito in salita per i siciliani, che si ritrovano subito sotto 3-0, sbloccandosi soltanto nel finale di frazione con Occhione su rigore per il 3-1. Nel secondo periodo le doppiette di Occhione e Lo Dico tengono a galla i palermitani, ma i francesi rispondono colpo su colpo arrivando il vantaggio sul 7-5 a metà gara.

Nella terza frazione il Telimar riesce a riportarsi sul -1 con i gol di Fabiano ed Occhione, ma il Tourcoing con un altro break devastante entra negli ultimi otto minuti sull’11-7. Nell’ultimo quarto Occhione mette a segno altri tre gol (7 in tutto) e Vitale sigla l’ultima rete, ma il Tourcoing si impone per 14-11.

EURO CUP 2023-2024

Risultati italiane 3a giornata – 1-2 novembre

1/11 ore 21.00 En Tourcoing-Telimar 14-11

2/11 ore 15.00 CC Ortigia-VPK Primorac

2/11 ore 19.00 RN Savona-Honved

2/11 ore 19.30 Panionios-Pallanuoto Trieste

Classifiche

Girone A: En Tourcoing (Fra)* 6, Telimar* 6, CN Barcelona (Esp) 3, VK Solaris (Cro) 0.

Girone B: Vasas Plaket (Hun) 6, RN Savona 3, Honved (Hun) 3, Apollon Smyrnis (Gre) 0.

Girone C: VK Sabac (Srb) 6, Primorje (Cro) 3, BVSC Zuglo (Hun) 3, Waspo 98 Hannover (Ger) 0.

Girone D: CC Ortigia 1928 6, Panionios (Gre) 3, VPK Primorac (Mne ) 3, Pallanuoto Trieste 0.

* = una partita in più.

Foto: LiveMedia/Salvo Barbagallo