Pallanuoto, la Pro Recco batte il Vasas per 18-10 e conquista la nona Supercoppa Europea della storia!

Festa biancoceleste alla piscina “Mario Ravera” di Chiavari al termine della finale della LEN Super Cup 2023 di pallanuoto: la Pro Recco, vincitrice dell’ultima Champions League, liquida i magiari del Vasas, detentori dell’Euro Cup, dominando il confronto col risultato finale di 18-10. Nuovi record per la società ligure, che con il trionfo di questa sera porta a 9 (su 10 finali giocate, persa la prima nel 1984) le vittorie nella Supercoppa Europea, diventando la prima squadra capace di vincerne 3 di fila dopo i trionfi arrivati nelle ultime due edizioni, a Szolnok (2021) e Sabadell (2022).

La Pro Recco, infine, va così a completare il Grand Slam per la sesta volta nella storia, dopo i successi nella scorsa primavera in Serie A1, Coppa Italia e Champions League. Continua, invece, la maledizione per il Vasas, che non ha mai vinto il trofeo, perdendo questa sera la sesta finale giocata. La Pro Recco dilaga con le sei reti a testa (tra le quali un rigore ciascuno) di Cannella e Zalanki, accompagnate dalla doppietta di Kakaris e dalle marcature singole di Iocchi Gratta, Presciutti, capitan Echenique, ed Hallock. Per il Vasas triplette di Randelovic e Batori, doppietta di Burian e gol di Rasovic e Selley-Rauscher.

Nel primo quarto Zalanki sblocca la contesa su rigore dopo oltre tre minuti, ma i magiari pareggiano alla prima occasione con Batori. A seguire, però, arriva il primo break dei padroni di casa, con le reti di Zalanki e Cannella, che portano lo score sul 3-1. Nel secondo periodo la doppietta di Cannella vale per due volte il +3 (sul 4-1 e sul 5-2, momentaneo 2-4 di Batori), poi Zalanki firma il massimo vantaggio sul +4, ritoccato poco dopo ancora da Cannella che, questa volta su rigore, decreta il 7-2 di metà gara.

Nella terza frazione per due volte la Pro Recco sigla la rete del +6, prima con Hallock e poi con Kakaris, ma i magiari tornano a -4. Cannella firma la cinquina personale, ma nel finale il Vasas, con un gol in superiorità ed uno su rigore, accorcia fino al 10-7. Nell’ultimo quarto la Pro Recco dilaga: Echenique e Zalanki (doppietta) chiudono i conti, il Vasas prova a rientrare ma Iocchi Gratta e Kakaris riportano i liguri sul +6. Presciutti e Cannella portano i campioni d’Europa sul +8, i magiari accorciano, ma Zalanki griffa la rete del definitivo 18-10.

FINALI LEN SUPER CUP 2023

Donne

UVSE Budapest (HUN) v Astralpool Sabadell (ESP) 11-14 (giocata a Budapest il 7 novembre)

Uomini

Pro Recco (ITA) v A Hid-Vasas-Plaket (HUN) 18-10 (giocata questa sera a Chiavari)

Foto: LiveMedia/Bianca Simonetti