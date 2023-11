Pallanuoto: sabato l’ottava giornata dell’A1 feminile, impegno casalingo per L’Ekipe Orizzonte Catania

Sprint finale prima della lunghissima pausa natalizia per il campionato di Serie A1 femminile di pallanuoto. In scena sabato la terzultima giornata che anticipa lo stop invernale: appuntamento con l’ottavo turno, in acqua tutti i cinque match.

La capolista Ekipe Orizzonte Catania ospita la Pallanuoto Trieste a caccia dell’ottavo successo in altrettante partite. Alle sue spalle inseguimento solitario del Plebiscito Padova che vola in Liguria, a Bogliasco. Poco più dietro ecco SIS Roma e Rapallo, entrambe impegnate in match non troppo ardui e dunque pronte a recuperare punti.

Andiamo a scoprire il programma di tutti gli incontri.

Ottava giornata

Sabato 18 novembre

16.00 Netafim Bogliasco 1951-Plebiscito Padova

Arbitri L. Bianco e Marrone

17.00 L’Ekipe Orizzonte-Pallanuoto Trieste

Arbitri Guarracino e Cavallini

18.00 Brizz Nuoto-Rapallo Pallanuoto

Arbitri Campora e Chimenti

19.00 SIS Roma-Olio di Calabria IGP Cosenza

Arbitri Rotondano e Ialeggio

20.00 Luca Locatelli Genova-Como Nuoto Recoaro

Arbitri Baretta e Petrini

Photo LiveMedia/Domenico Cippitelli