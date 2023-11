Calcio, Italia dominante contro San Marino nelle qualificazioni agli Europei U21 a Serravalle

Missione compiuta per gli azzurrini di Carmine Nunziata nel quarto impegno delle qualificazioni agli Europei U21 del 2025. La formazione tricolore ha affrontato San Marino a Serravalle nel match valido per il Gruppo A. Una partita senza storia, come da pronostico, vinta con il punteggio di 7-0. Festival del gol, frutto delle marcature di Lorenzo Pirola al 5′, Wilfried Gnonto al 30′ e al 39′, Cristian Volpato al 46′, Giovanni Fabbian al 53′, Sebastiano Esposito al 62′ (rigore) e di Alessandro Bianco all’83’.

Un risultato che proietta in testa al girone l’Italia con 10 punti, ma con una partita in più rispetto all’Irlanda che insegue a -1. A tal proposito, la selezione nostrana martedì 21 novembre (ore 18.30) proprio gli irlandesi in trasferta e sarà una partita in cui si dovrà uscire con un punteggio positivo e magari vincere per non avere sorprese.

PRIMO TEMPO – Nunziata punta su un 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Gnonto, Volpato e Sebastiano Esposito. Casadei, Prati e Ndour a comporre la cerniera di centrocampo, mentre difesa a 4 davanti a Desplanches, formata da Zanotti, Ghilardi, Pirola e Calafiori. Compagine sammarinese con un coperto 5-3-2 e la coppia Sensoli-Famiglietti in attacco. Dai primi scampoli del confronto si comprende la differenza importante tra le due squadre. Italia in vantaggio con Pirola al 5′. I nostri portacolori si rilassano un po’ troppo, manovrando in maniera troppo lenta, ma ci pensa Gnonto a realizzare il raddoppio al 30′. Sempre lui al 39′ si fa trovare pronto all’appuntamento.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa i ragazzi di Nunziata dilagano. Cristian Volpato trova la rete al 46′, mentre 7′ dopo è Giovanni Fabbian a gonfiare la rete. Il tutto viene completato da Sebastiano Esposito al 62′ su rigore e da Alessandro Bianco all’83’, fissando lo score sul roboante 7-0.

