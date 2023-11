Pallanuoto, la Pro Recco resta in testa a punteggio pieno in Serie A1. Il Savona strapazza il Trieste

La decima giornata della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile, giocata interamente quest’oggi, ha dato indicazioni soprattutto nella corsa al settimo posto, che varrà l’accesso al Round Scudetto e la conseguente matematica salvezza già il 12 dicembre.

Pesantissima, in quest’ottica, la vittoria in trasferta del Posillipo, che passa per 10-11 a Catania ed aggancia proprio in settima posizione la Nuoto Roma ed il Quinto, con i liguri che pareggiano a 42″ dalla sirena in casa del De Akker Team nel match concluso 12-12. Bolognesi e campani hanno però una gara in meno.

Resta a punteggio pieno la Pro Recco, che conferma il primo posto solitario passando per 7-12 in casa dell’Ortigia, ma resta in scia, a -3 dalla vetta, il Savona, che schianta per 17-6 il Trieste. Il Brescia, approfittando dello stop degli aretusei, resta solo al terzo posto a quota 21 liquidando la pratica Nuoto Roma con un eloquente 19-4.

Il Telimar soffre ma nell’ultimo quarto rimonta il Camogli, battuto per 9-8, risultato che per i palermitani vale il quarto posto grazie al ko dell’Ortigia, mentre l’altro pareggio di giornata arriva nelle zone calde della classifica, dove il Salerno rimonta tre reti negli ultimi 5′ alla Roma Vis Nova ed impatta sul 9-9.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE

10^ Giornata – mercoledì 29 novembre 2023

15:00 C.C. ORTIGIA 1928 – PRO RECCO N e PN 7-12

18:00 TELIMAR – SPAZIO R.N. CAMOGLI 9-8

18:00 NUOTO CATANIA – C.N. POSILLIPO 10-11

19:30 AN BRESCIA – ASTRA NUOTO ROMA 19-4

20:00 CHECK-UP R.N. SALERNO – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 9-9

20:00 R.N. SAVONA – PALLANUOTO TRIESTE 17-6

21:00 DE AKKER TEAM – IREN GENOVA QUINTO 12-12

Classifica

PRO RECCO 30

R.N. SAVONA 27

AN BRESCIA 21

TELIMAR 19

CC ORTIGIA 1928 18

PN TRIESTE 15

CN POSILLIPO* 13

ASTRA NUOTO ROMA 13

IREN GENOVA QUINTO 13

DE AKKER TEAM* 11

NUOTO CATANIA 9

CHECK-UP RN SALERNO 7

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 5

SPAZIO RN CAMOGLI 0

* = una partita in meno

Foto: LiveMedia/Salvo Barbagallo