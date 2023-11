NBA, i risultati della notte (29 novembre): sconfitte per Gallinari e Fontecchio. In ombra Banchero

È proseguita questa notte la stagione 2023-2024 di NBA. Dall’una italiana in poi si sono disputati sette incontri di regular season e come sempre lo spettacolo non è mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i migliori realizzatori di giornata.

Continua il momento d’oro di Orlando, che batte anche Washington per 139-120 e conquista l’ottava vittoria di fila. Fondamentali in casa Magic i 31 punti di Franz Wagner, i 25 di Cole Anthony e i 22 di Jalen Suggs, in una serata in cui Paolo Banchero gioca 27 minuti ma trova soltanto 6 punti. Inutili invece per i Wizards 23 punti di Kyle Kuzma, i 22 di Deni Avdija, i 19 di Jordan Poole e i 6 punti in 12 minuti di Danilo Gallinari.

I Los Angeles Lakers vincono tutti i quarti contro un Detroit sempre più in crisi (16ma sconfitta stagionale) e si impongono in trasferta per 133-107. Da segnalare per la franchigia californiana soprattutto i 35 punti e 9 assist di D’Angelo Russell, i 28 punti e 16 rimbalzi di Anthony Davis e i 25 punti e 8 rimbalzi di LeBron James. Dall’altra parte sono ininfluenti i 15 di Cade Cunningham e i 14 di Isaiah Livers.

Toronto gioca un’ottima partita contro Phoenix e si impone per 112-105, ottenendo la nona vittoria stagionale. A fine partita il top scorer dei Raptors è Scottie Barnes con 23 punti (di cui 12 solo nel quarto periodo), ma per la squadra canadese sono molto importanti anche i 22 punti e 9 rimbalzi di Pascal Siakam e i 17 di Jakob Poeltl. Non sono invece abbastanza per i Suns i 30 punti di Kevin Durant, e i 19 punti e 14 rimbalzi di Jusuf Nurkic.

Tutto abbastanza facile per Memphis, che contro Utah prende il largo nei due quarti centrali e poi resiste avanti fino al 105-91 finale. Decisivi per i Grizzlies i 20 punti di Jaren Jackson Jr., i 19 di David Roddy e i 17 punti, 9 assist e 7 rimbalzi di Desmond Bane, mentre per ai Jazz non servono a nulla i 17 di John Collins e i 12 a testa di Simone Fontecchio (partito ancora una volta in quintetto e autore anche di 4 rimbalzi e 4 assist) e Jordan Clarkson.

New Orleans fa meglio di Philadelphia (senza Joel Embiid) per tre quarti e poi gestisce il vantaggio fino al 124-114 di fine match che vale la decima vittoria stagionale. Da segnalare per i Pelicans i 33 punti, 8 rimbalzi e 6 assist di Zion Williamson, i 20 di CJ McCollum e i 19 di Jonas Valanciunas. Non sono invece sufficienti per i 76ers i 33 di Tyrese Maxey e i 17 di De’Anthony Melton.

Denver disputa un buon match contro contro Houston e, grazie soprattutto al dominio del primo tempo (76-59), conquista una vittoria casalinga con il punteggio di 134-124. Fondamentali per i Nuggets la clamorosa tripla doppia da 32 punti, 15 assist e 10 rimbalzi di Nikola Jokic, i 30 punti e 10 rimbalzi di Michael Porter Jr. e i 16 di Jamal Murray, mentre per i Rockets non sono sufficienti i 26 punti di Jalen Green e i 22 di Alperen Selgun.

Infine, bel successo dei Los Angeles Clippers, che superano Sacramento per 131-117 e ottengono l’ottavo successo in campionato. Molto importanti per la franchigia californiana Kawhi Leonard e James Harden: il primo mette a referto 34 punti e 9 rimbalzi, mentre il secondo realizza 26 punti. Bene poi per i Clippers anche Paul George con 19 punti, mentre dall’altra parte non servono a niente i 40 di De’Aaron Fox e i 15 di Malik Monk.

I RISULTATI DI GIORNATA

Orlando Magic (13-5) – Washington Wizards (3-15) 139-120

Detroit Pistons (2-16) – Los Angeles Lakers (11-8) 107-133

Toronto Raptors (9-10) – Phoenix Suns (11-7) 112-105

Memphis Grizzlies (4-13) – Utah Jazz (6-12) 105-91

New Orleans Pelicans (10-9) – Philadelphia 76ers (12-6) 124-114

Denver Nuggets (13-6) – Houston Rockets (8-8) 134-124

Sacramento Kings (10-7) – Los Angeles Clippers (8-9) 117-131

