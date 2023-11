Champions League, l’Inter rimonta il Benfica da 0-3! Il Napoli perde con il Real Madrid: la qualificazione passa dal Braga

L’Inter si è resa protagonista di una magnifica rimonta in Champions League: sotto 0-3 sul campo del Benfica dopo 34 minuti per merito della vulcanica tripletta di Joao Mario, i nerazzurri sono riusciti a pareggiare per 3-3 nella ripresa con i gol di Arnautovic, Frattesi e Sanchez. I ragazzi di Simone Inzaghi potranno così giocarsi il primo posto nel gruppo D nello scontro diretto dell’ultima giornata contro la Real Sociedad: le due squadre sono appaiate a quota 11 punti (1-1 nel testa a testa dell’andata), oggi gli spagnoli hanno pareggiato per 0-0 contro il Salisburgo.

Il Napoli ha invece perso per 4-2 sul campo del Real Madrid. Gli uomini di Mazzarri hanno disputato un incontro di cuore alle pari con la corazzata di Carlo Ancelotti, ma negli ultimi dieci minuti hanno prestato il fianco alle due reti che hanno risolto la contesa. I Campioni d’Italia sono passati in vantaggio con Simeone al 9′, bravo a insaccare su invito di Di Lorenzo (rete validata dalla gol line technology), ma gli spagnoli hanno pareggiato un minuto dopo con Rodrygo e poi Bellingham ha siglato la rete del 2-1 al 22′.

Anguissa ha pareggiato in avvio di ripresa con uno splendido diagonale, ma Paz all’84mo minuto (grave errore di Meret) e Joselu in pieno recupero hanno regalato il successo ai padroni di casa. Il Real Madrid ha vinto il girone a punteggio pieno, mentre il Napoli è secondo con 7 punti e si giocherà la qualificazione agli ottavi nell’ultima partita contro il Braga in casa (in caso di sconfitta verrebbe retrocessa in Europa League): bisognerà pareggiare o perdere con un gol di scarto.

L’Arsenal ha rifilato un secco 6-0 al Lens e ha vinto il gruppo B. In quel girone si qualifica anche il PSV Eindhoven, che ha battuto il Siviglia per 3-2. Il Bayern Monaco ha pareggiato per 0-0 con il Copenhagen, ma era già certo del primo posto nel gruppo A. Alle spalle dei tedeschi ci sono i danesi e il Galatasaray con 5 punti, mentre il Manchester United è fermo a 4 (3-3 contro i turchi): il secondo posto sarà deciso nell’ultima giornata, quando si disputeranno Copenhagen-Galatasaray e Manchester United-Bayern Monaco.

Foto: Lapresse