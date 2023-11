Pallanuoto femminile, Trieste si qualifica per la Final Four di Euro Cup. Padova ad un passo dal passaggio del turno

Vittoria e qualificazione alla Final Four dell’Euro Cup 2023-2024 di pallanuoto femminile per la Pallanuoto Trieste: le giuliane restano a punteggio pieno nel Girone B e sono ad un passo anche dalla vittoria del raggruppamento, mentre l’Antenore Plebiscito Padova passa in casa delle neerlandesi del ZV De Zaan e restano in vetta in coabitazione con le transalpine del Lille UC, facendo un passo decisivo verso uno dei due posti che valgono la qualificazione nel Girone A.

Nel Gruppo A Padova passa per 9-10 in casa delle neerlandesi del De Zaan grazie ad un ultimo quarto privo di reti subite e con il gol decisivo di Meggiato a 6″ dalla sirena: le venete sono prime a quota 9 assieme alle francesi del Lille, che piegano per 9-8 le elleniche dell’ANO Glyfada iRepair, fanalino di coda a quota 0. A marzo, nel prossimo match le patavine ospiteranno proprio le transalpine ed in caso di successo saranno qualificate alla Final Four, altrimenti dovranno poi battere le greche nell’ultimo turno.

Nel Gruppo B Trieste supera per 14-10 le magiare del BVSC-Zuglo e così, senza dover attendere l’esito del match tra le transalpine del Grand Nancy e le tedesche dello Spandau 04 Berlin, in programma domani alle ore 15.00, stacca il pass per la Final Four. Le giuliane indirizzano la gara nel primo quarto, chiuso sul 4-1, e poi difendono il margine di tre reti a metà gara. Le triestine nel terzo periodo volano sul 10-5 e nell’ultima frazione devono solo amministrare il gran vantaggio. Domani se lo Spandau non dovesse vincere nei tempi regolamentari le giuliane sarebbero aritmeticamente prime, altrimenti per il primato se ne riparlerebbe a marzo.

EURO CUP FEM MINILE

4a giornata

Gruppo A

Risultati

ZV De Zaan (NED) v Antenore Plebiscito Padova (ITA) 9-10

Lille UC (FRA) v ANO Glyfada iRepair (GRE) 9-8

Classifica

Lille UC (FRA) 9, Antenore Plebiscito Padova (ITA) 9, ZV De Zaan (NED) 6, ANO Glyfada iRepair (GRE) 0.

Gruppo B

Risultati

Grand Nancy (FRA) v Spandau 04 Berlin (GER) domani ore 15.00

Pallanuoto Trieste (ITA) v BVSC-Zuglo (HUN) 14-10

Classifica

Pallanuoto Trieste (ITA)* 12, BVSC-Zuglo (HUN)* 6, Spandau 04 Berlin (GER) 3, Grand Nancy (FRA) 0.

* = una partita in più.

Pallanuoto Trieste (ITA) qualificata alla Final Four.

Foto: LiveMedia/Marco Todaro