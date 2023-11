Basket, Sassari gioca un ottimo quarto periodo e batte di misura Scafati in Serie A

Esulta Sassari nell’anticipo della nona giornata della Serie A 2023/2024 di basket. Al PalaSerradimigni, la squadra di Piero Bucchi resta sotto per gran parte del match contro Scafati, ma poi alza il livello nel finale e va a vincere per 79-76. In virtù di questo successo, la squadra sarda conquista la terza vittoria stagionale in campionato e si avvicina in classifica proprio agli avversari odierni, rimasti momentaneamente in decima posizione dopo questa sconfitta con un record di 4-5.

A fine partita il top scorer è uno straordinario Stephane Gombauld con 20 punti (da segnalare anche i suoi 8 rimbalzi, 6 stoppate e 3 assist), ma per Sassari sono molto importanti anche i 16 di Vasilis Charalampopoulos, i 13 di Filip Kruslin e i 10 punti, 7 assist e 6 rimbalzi di Breein Tyree. Ininfluenti invece per gli ospiti i 15 punti e 10 rimbalzi di John Richard Nunge e i 13 punti e 9 rimbalzi di Kruize Pinkins, in una partita in cui i fratelli Stefano e Alessandro Gentile segnano entrambi 9 punti rispettivamente per Sassari e Scafati.

Dopo un inizio equilibrato e in cui si prosegue punto a punto fino al 9-9, il gruppo di Stefano Sacripanti accelera e, grazie soprattutto alla coppia Alessandro Gentile-Pinkins, allunga sul +7 (14-21) prima della fine del primo quarto. Sassari inizialmente accusa il colpo e il divario tra le due squadre rimane pressoché invariato per alcuni minuti (24-30), ma poi nella seconda metà del secondo quarto la squadra di casa riesce a rialzarsi e ribalta il risultato con un parziale di 11-3 (35-33).

Al rientro in campo in seguito alla pausa lunga la partita continua a non avere un vero padrone e si prosegue con grande equilibrio fino al 42-41, poi Scafati alza il ritmo e vola sul +10 (42-52) con le giocate di Nunge e i canestri di Rossato e Strelnieks. Sassari però non ci sta e con un grande Kruslin riesce a recuperare tutto lo svantaggio prima della fine del terzo quarto (54-54).

L’ultimo periodo comincia bene per Scafati, che riallunga subito sul +8 (56-64) con le triple di Strelnieks e Nunge e il canestro di Rivers. Anche in questo caso, però, la squadra di casa non è d’accordo e ancora una volta riesce a tornare in parità con il duo Gombauld-Charalampopoulos (64-64), prima di prendere leggermente il largo con uno straordinario Stefano Gentile, autore di cinque punti in meno di un minuto, e il canestro da tre di Charalampopoulos (72-64). A questo punto Scafati cerca di rientrare in extremis, ma la rimonta si ferma sul 72-70. Poi Sassari torna infatti a fare male in attacco e riesce a gestire il vantaggio fino al 79-76 finale.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

BANCO DI SARDEGNA SASSARI – GIVOVA SCAFATI BASKET 79-76 (14-21, 21-12, 19-21, 25-22)

Sassari: Cappelletti 4, Pisano ne, Treier 7, Pitirra ne, Tyree 10, Kruslin 13, Raspino, Gandini ne, Gentile S. 9, Gombauld 20, McKinnie, Charalampopoulos 16

Scafati: Sangiovanni ne, Gentile A. 9, Mouaha ne, Pinkins 13, De Laurentiis ne, Rossato 10, Logan 4, Robinson 7, Rivers 7, Nunge 15, Pini, Strelnieks 11

Credit: Ciamillo