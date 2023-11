Volley femminile, tutto facile per Vallefoglia sul campo di Trento: 3-0 nell’anticipo della nona di A1

Un set combattuto e poi solo Vallefoglia nel secondo anticipo della nona giornata di serie A1 femminile. la squadra marchigiana sbanca Trento con un secco 3-0 e pone fine al ciclo negativo che durava da oltre un mese con quattro sconfitte consecutive che avevano relegato la Megabox Ondulati del Savio nei bassifondi della graduatoria. Nei bassifondi ci restano le trentine, ultime in classifica con solo 2 punti all’attivo, capaci solo nel primo set di giocare alla pari con le rivali, prima di alzare bandiera bianca dal secondo parziale in poi.

Nel primo set regna l’equilibrio con le due formazioni che giocano a rincorrersi fino al 24-22 per la squadra ospite con il muro di Mingardi. L’Itas non si arrende e annulla i due set ball pareggiando a quota 24 con Dehoog e Shcherban ma è solo un lampo delle trentine che subiscono i punti di Mingardi e Gardini e si devono arrendere con il punteggio di 26-24.

Nel secondo set la squadra di casa spegne letteralmente la luce e in un baleno si trova sotto 8-2. Vallefoglia va sul velluto mantenendo il cambio palla, si porta sul 16-8, controlla un tentativo di rimonta delle padrone di casa che si spingono fino al 23-17 e si impone con il punteggio di 25-18. Il terzo set è una fotocopia del precedente con Vallefoglia che vola sull’8-2 e non si fa più avvicinare riuscendo a vincere 25-14 e portando a casa 3 punti preziosi che la riportano in zone più tranquille della classifica.

In casa Vallefoglia ottima partita di Gardini che ha chiuso con 18 punti, in doppia cifra anche Mingardi con 16 punti e Degradi con 11. Per Trento Dehoog ha chiuso con 19 punti all’attivo e Shcherban con 10.

Photo LiveMedia/Sara Esposito