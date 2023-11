Pallanuoto femminile, SIS Roma sconfitta dal Terrassa in Champions League: capitoline eliminate

La SIS Roma saluta la Champions League 2023-2024 di pallanuoto femminile: le capitoline, nella quarta giornata del Girone A, vengono battute per 13-10 a Terrassa e vanno fuori dalla massima competizione europea per squadre di club, mentre le catalane volano in testa al raggruppamento in attesa di Sant Andreu-Ekipe Orizzonte, in programma alle ore 19.00, con le etnee che devono vincere per non essere eliminate a loro volta.

A Terrassa nel primo quarto le padrone di casa iniziano al meglio e volano sul 3-0, ma le capitoline reagiscono ed in poco più di due minuti arpionano il 3-3, anche grazie al gol a fil di sirena di Centanni. Nel secondo periodo l’equilibrio dura fino al 4-4, poi arriva un break di 5-1 delle catalane che spacca il match, anche se la SIS con due reti negli ultimi 27″, con marcatura di Banchelli ancora a fil di sirena, accorcia fino al 9-7 a metà gara.

La terza frazione, però, si apre con un nuovo strappo delle iberiche, che toccano il massimo vantaggio sul 12-7, anche se nel finale le capitoline tornano a -3 sul 12-9. Nell’ultimo quarto le catalane vanno a +4, ma la SIS accorcia sul 13-10, poi però negli ultimi tre minuti non si segna più e lo score resta immutato fino alla sirena finale, sancendo così la sconfitta e la conseguente eliminazione delle capitoline.

CHAMPIONS LEAGUE FEM MINILE

4a giornata

Gruppo A

Risultati

CN Terrassa (ESP) v SIS Roma (ITA) 13-10 (3-3, 6-4, 3-2, 1-1)

CN Sant Andreu (ESP) v Ekipe Orizzonte (ITA) ore 19.00

Classifica

CN Terrassa (ESP)* 9, CN Sant Andreu (ESP) 8, Ekipe Orizzonte (ITA) 3, SIS Roma (ITA)* 1.

* = una partita in più

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani