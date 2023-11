Beach volley, Nicolai/Cottafava a caccia dei quarti a Joao Pessoa e delle Finals di Doha

La speranza è che sia una giornata lunga quella in arrivo sulla sabbia di Joao Pessoa per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che hanno acciuffato la qualificazione agli ottavi di finale per un soffio e oggi proveranno a superare più turni possibile nella fase ad eliminazione diretta dell’ultimo Elite 16 della stagione: l’obiettivo è fare il meglio possibile in Brasile ma anche assicurarsi un posto tra le dieci coppie che saranno protagoniste delle Finals di Doha a metà dicembre.

Gli azzurri negli ottavi di finale se la vedranno con una coppia ben conosciuta, gli austriaci Horl/Horst, già incontrati e battuti un paio di volte in questa stagione dalla coppia italiana: nelle qualificazioni di Ostrava e nella pool di Parigi, dove poi gli austriaci hanno ottenuto il risultato più prestigioso della stagione, un quarto posto nell’Elite 16. In stagione Horl/Horst hanno conquistato due podi nei Challenge, a Saquarema, in Brasile, dove furono terzi e a Espinho in Portogallo dove hanno chiuso la seconda posizione.

In caso di vittoria, la coppia azzurra sarebbe attesa nei quarti di finale da uno scontro durissimo con i campioni del mondo in carica, i cechi Perusic/Schweiner. La corsa della coppia italiana, però, è anche sugli olandesi Brouwer/Meeuwsen che attualmente occupano l’ottava posizione del ranking utilizzato per scegliere le otto coppie (più due wild card) che parteciperanno alle Finals del World Tour a Doha a metà dicembre. Di fatto chi fra le due coppie otterrà il miglior risultato andrà in Qatar. Nel pomeriggio Brouwer/Meeuwsen affronteranno negli ottavi di finale i brasiliani Arthur/Adrielson. Dovessero le due coppie ottenere lo stesso risultato sarebbero gli olandesi a qualificarsi per Doha.

TORNEO MASCHILE

Pool D. Cottafava/Nicolai (ITA)-Cherif/Ahmed (QAT) 1-2 (13-21, 21-16, 13-15), Evandro/Arthur (BRA)-Crabb/Brunner (USA) 1-2 (19-21, 21-17, 10-15). Crabb/Brunner (USA)-Cherif/Ahmed (QAT) 0-2 (16-21, 16-21), Evandro/Arthur (BRA)-Cottafava/Nicolai (ITA) 2-0 (23-21, 24-22). Evandro/Arthur (BRA)-Cherif/Ahmed (QAT) 1-2 (21-19, 18-21, 12-15), Cottafava/Nicolai (ITA)-Crabb/Brunner (USA) 2-1 (21-19, 20-22, 15-7).

Pool C. Ehlers/Wickler (GER)- Seidl/Pristauz (AUT) 1-2 (21-18, 17-21, 8-15), Bryl/Łosiak (POL)-George/Andre (BRA) 0-2 (19-21, 19-21). George/Andre (BRA)-Seidl/Pristauz (AUT) 2-0 821-12, 21-17), Bryl/Łosiak (POL)-Ehlers/Wickler (GER) 2-1 (28-26, 25-27, 15-8). Bryl/Łosiak (POL)-Seidl/Pristauz (AUT) 1-2 (21-23, 21-12, 13-15). Ehlers/Wickler (GER)-George/Andre (BRA) 0-2 (18-21, 14-21)

Pool B: Brouwer/Meeuwsen (NED)-Vitor Felipe/Renato (BRA) 2-0 (21-19, 21-18), Åhman/Hellvig (SWE)-Hörl/Horst (AUT) 2-0 (21-19, 21-18). Hörl/Horst (AUT)-Vitor Felipe/Renato (BRA) 2-1 (22-24, 21-15, 15-12), Åhman/Hellvig (SWE)-Brouwer/Meeuwsen (NED) 2-1 (21-17, 23-25, 15-10). Brouwer/Meeuwsen (NED)-Hörl/Horst (AUT) 2-0 (21-13, 24-22). Åhman/Hellvig (SWE)-Vitor Felipe/Renato (BRA) 2-1 (21-8, 19-21, 15-8)

Pool A. Boermans/de Groot (NED)-Arthur/Adrielson (BRA) 2-1 (21-19, 22-24, 15-12), Perusic/Schweiner (CZE)-Pedro Solberg/Guto (BRA) 2-0 (21-16, 21-17). Pedro Solberg/Guto (BRA)-Arthur/Adrielson (BRA) 1-2 (18-21, 21-19, 11-15), Perusic/Schweiner (CZE)-Boermans/de Groot (NED) 2-0 (21-13, 22-20). Perusic/Schweiner (CZE)-Arthur/Adrielson (BRA) 2-0 (21-18, 21-18), Boermans/de Groot (NED)-Pedro Solberg/Guto (BRA) 2-0 (21-13, 22-20)

Ottavi di finale: Seidl/Pristauz (AUT)-Evandro/Arthur (BRA), Brouwer/Meeuwsen (NED)-Arthur/Adrielson (BRA), Bryl/Łosiak (POL)-Boermans/de Groot (NED), Hörl/Horst (AUT)-Cottafava/Nicolai (ITA)

TORNEO FEMMINILE

Pool D. Carol/Barbara (BRA)-Placette/Richard (FRA) 1-2 (21-15, 18-21, 16-18), Xue/Xia (CHN)-Gruszczynska/Wachowicz (POL) 2-0 (21-13, 21-13). Gruszczynska/Wachowicz (POL)-Placette/Richard (FRA) 0-2 (18-21, 16-21), Xue/Xia (CHN)-Carol/Barbara (BRA) 2-0 (21-17, 21-18). Xue/Xia (CHN)-Placette/Richard (FRA) 2-1 (21-14, 23-25, 22-20), Carol/Barbara (BRA)-Gruszczynska/Wachowicz (POL) 2-0 (21-18, 21-13).

Pool C. Müller/Tillmann (GER)-Bansley/Bukovec (CAN) 2-0 (21-18, 21-19), Stam/Schoon (NED)-Agatha/Rebecca (BRA) 2-1 (12-21, 21-18, 18-16). Agatha/Rebecca (BRA)-Bansley/Bukovec (CAN) 2-0 (21-19, 21-16), Stam/Schoon (NED)-Müller/Tillmann (GER) 2-1 (21-18, 18-21, 22-20). Stam/Schoon (NED)-Bansley/Bukovec (CAN) 0-2 (17-21, 19-21), Müller/Tillmann (GER)-Agatha/Rebecca (BRA) 2-1 (21-14, 19-21, 15-12).

Pool B. Ludwig/Lippmann (GER)-Andressa/Vitoria (BRA) 1-2 (21-19, 18-21, 10-15), Nuss/Kloth (USA)-Tainá/Victoria (BRA) 2-0 (21-15, 21-17). Tainá/Victoria (BRA)-Andressa/Vitoria (BRA) 2-1 (21-16, 18-21, 15-13), Nuss/Kloth (USA)-Ludwig/Lippmann (GER) 0-2 (10-21, 14-21), Nuss/Kloth (USA)-Andressa/Vitoria (BRA) 2-0 (21-17, 21-13), Ludwig/Lippmann (GER)-Tainá/Victoria (BRA) 1-2 (17-21, 21-16, 7-15)

Pool A. Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Talita/Thamela (BRA) 0-2 (17-21, 19-21), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Tina/Anastasija (LAT) 2-1 (21-19, 16-21, 15-9). Tina/Anastasija (LAT)-Talita/Thamela (BRA) 2-1 (21-17, 18-21, 15-13), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 2-1 (21-16, 16-21, 15-10). Ana Patrícia/Duda (BRA)-Talita/Thamela (BRA) 2-0 (22-20, 21-19), Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Tina/Anastasija (LAT) 0-2 (17-21, 16-21).

Ottavi di finale: Placette/Richard (FRA)-Talita/Thamela (BRA), Tainá/Victoria (BRA)-Carol/Barbara (BRA), Agatha/Rebecca (BRA)-Tina/Anastasija (LAT), Andressa/Vitoria (BRA)-Stam/Schoon (NED)