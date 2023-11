Rugby, delle bruttissime (in difesa) Zebre Parma crollano in casa dei Lions

Si è conclusa da poco a Johannesburg la sfida valida per il sesto turno della United Rugby Championship. In campo sono scesi i padroni di casa Lions e le Zebre Parma, con gli emiliani a caccia del terzo risultato utile consecutivo. Ecco com’è andata.

Avvio in salita per le Zebre Parma, che concedono ai Lions di risalire il campo dai propri 22, commettono un fallo con Garcia e dalla seguente lunga touche palla che arriva all’ex Kriel che va fino in fondo e 7-0 iniziale. Provano a reagire gli emiliani, ma un banale errore regala una chance ai sudafricani che la sfruttano andando in fondo con van der Merwe per il 12-0. Passano pochi minuti ed ennesimo errore delle Zebre Parma. Palla persa in attacco, calcio dei Lions per risalire il campo e nella gara di velocità vince Horn che schiaccia per il 19-0.

Zebre che faticano a rendersi realmente pericolose, anche palla in mano muovono l’ovale, ma non guadagnano spazio e metri. E senza palla i ragazzi di Roselli sbagliano veramente troppi placcaggi, regalano territorio ai Lions che al 28’ trovano al largo Horn che non viene placcato e può segnare la meta del bonus e punteggio che va sul 26-0. Al 34’, finalmente, si sblocca la squadra ospite. Punizione per le Zebre, touche sui 5 metri, palla che si muove e arriva al solito Simone Gesi che va fino in fondo e punteggio che va sul 26-7. Ma è solo un momento, perché ancora una volta la difesa degli emiliani lascia a desiderare e palla che arriva a van Wyk e punteggio sul 33-7. E il primo tempo si chiude con i Lions ancora in attacco, ma non arriva la sesta meta e si va al riposo sul 33-7.

Zebre che non vogliono rendere la ripresa inutile e partono subito spingendo sull’acceleratore. Due bei calci mettono in difficoltà i Lions, poi mischia sui 22 per gli emiliani e sul prosieguo dell’azione un bel calcio di Pani libera il solito Gesi che segna la sua seconda meta (e sesta stagionale) e punteggio che va sul 33-14. Ma al 50’ ennesimo affondo dei sudafricano, ennesima difesa molle delle Zebre e sesta meta per i padroni di casa che vanno sul 40-14. Se la difesa è assente, l’attacco degli emiliani funziona e al 56’ una bella e veloce azione porta l’ovale fino a Jacopo Trulla che segna per il 40-19.

All’ora di gioco si conta l’ennesimo placcaggio a vuoto delle Zebre, questa volta firmato Pani, e Lions che si infilano e alla fine arrivano di nuovo fino in fondo con van den Berg per il 47-19. Zebre che devono provare a trovare la meta del bonus, ma per farlo serve il possesso che invece resta ai Lions e sono i sudafricani a segnare ancora, al 72’, questa volta con van der Merwe per il 54-19. E allo scadere arriva la meta numero nove per i sudafricani con Tshituka e Lions che demoliscono delle bruttissime Zebre Parma per 61-19.

Foto: Alessio Tarpini – LPS