Pallamano: sulla strada per i Mondiali 2025 l’Italia pesca il Belgio

Dopo aver eliminato la Turchia, l’Italia maschile della pallamano può pensare in maniera più precisa al secondo turno di qualificazione verso i Mondiali 2025.

Gli azzurri hanno infatti appreso quale sarà il prossimo avversario nel loro percorso iridato: il Belgio, che si opporrà alla selezione tricolore nella tornata di incontri andata e ritorno che si terrà fra il 13-14 e il 16-17 marzo.

La gara d’andata si giocherà in Belgio, mentre il return match in Italia, in un confronto che proietterà la vincitrice al terzo e ultimo turno. Di seguito il riepilogo completo dei quattro accoppiamenti sorteggiati.

Gli accoppiamenti del secondo turno di qualificazione ai Mondiali 2025:

Estonia – Ucraina 13/14 marzo 16/17 marzo

Finlandia – Lituania 13/14 marzo 16/17 marzo

Belgio – Italia 13 marzo 16/17 marzo

Slovacchia – Lussemburgo\Israele 13/14 marzo 16/17 marzo

Qualificazioni Mondiali 2025 | FASE 3

Andata: 8/9 maggio 2024

Ritorno: 11/12 maggio 2024

Squadre: 4 qualificate dalla fase 2 + 18 partecipanti agli EHF EURO 2024

Già qualificate ai Mondiali 2025: Croazia, Danimarca, Norvegia + 3 migliori classificate di EURO 2024

Foto: FIGH