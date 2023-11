Pallamano: Italia, rialzati! Gli azzurri cercano il miracolo a Chieti contro la Turchia

C’è solo una ricetta per cancellare la prestazione negativa di mercoledì: superarsi, buttare il cuore oltre l’ostacolo, cercare di fare il miracolo. Ci si aspetta una risposta concreta da parte della Nazionale italiana di pallamano, pronta ad affrontare domani la Turchia nella sfida di ritorno valida per il primo turno delle Qualificazioni ai Campionati Mondiali 2025.

Una partita in salita per gli uomini di Riccardo Trillini, i quali si ritroveranno a dover fronteggiare gli avversari con la pesante differenza di nove reti, figlia del responso di 37-28 rimediato a Sakarya. Uno scarto importantissimo che permetterà ai turchi di programmare un match di difesa.

L’obiettivo degli azzurri sarà quello di ripartire dai primi venticinque minuti di gioco disputati in Turchia, dove i nostri ragazzi si sono resi artefici di rilevanti trame di gioco, impreziosite da un atteggiamento arrembante e propositivo.

Dovrà essere proprio questo il punto focale della sfida di domani: l’Italia sarà costretta a scendere sul campo di Chieti con il fuoco negli occhi, con l’ambizione di bloccare quanto più possibile le trame degli avversari, facendo perno sull’aggressività e cercando di essere cinica sotto porta, senza sbagliare dunque tiri facili come successo nella sfortunata trasferta turca.

Il rischio sarà quello di trovarsi al cospetto di una Turchia lenta, desiderosa di addormentare l’azione per far saltare i nervi agli azzurri, motivo per cui risulterà decisivo aumentare il ritmo fin da subito, in modo da tentare il miracolo e potersela giocare fino alla fine. A prescindere dal responso, dovrà essere un’altra Italia.

Foto: FIGH