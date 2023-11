Volley, Verona espugna Catania nel posticipo di Superlega: Mozic scatenato, Sani in doppia

Verona ha sconfitto Catania per 3-1 (25-23; 25-22; 25-27; 25-16) nel posticipo della quarta giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Gli scaligeri sono tornati al successo dopo aver perso gli ultimi tre incontri e grazie al successo odierno balzano in quinta posizione con sette punti all’attivo, due in più di Civitanova. I siciliani restano invece al penultimo posto con soltanto tre punti all’attivo, in piena lotta per non retrocedere.

I padroni di casa si sono fatti rimontare nel primo set dal 10-7 e poi dal 14-12, hanno subito il sorpasso di Verona e si sono inchinati. Secondo parziale agevole per gli ospiti fino al 15-10, poi Catania ha rimontato fino al 20-22 senza operare il sorpasso. Terzo parziale di marca veneta, ma sul 13-17 i padroni di casa hanno avuto una reazione che è valsa il 19-19 e poi l’affermazione ai vantaggi. Gli scaligeri non si sono scomposti e hanno giganteggiato nel quarto set, riuscendo a conquistare il successo.

A fare la differenza è stato l’indemoiato schiacciatore Rok Mozic, autore di 30 punti (4 muri, 60% in fase offensiva). In doppia cifra anche il martello Francesco Sani (12), l’opposto Amin Esmaeilnezhad (13), i centrali Aleks Grozdanov (13) e Leandro Mosca (10). Tra le fila di Catania l’opposto Paul Buchegger ha giganteggiato e ha messo a segno 20 punti (49% in attacco, 2 muri), ben spalleggiato da Luka Basic (16) e Luigi Randazzo (16).

