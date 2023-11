Olimpia Milano-AS Monaco oggi in tv: orario Eurolega basket, programma, streaming 2 novembre

L’Olimpia Milano prova a rialzare la testa e a scacciare la mini-crisi in Eurolega. Oggi, giovedì 2 Novembre, i meneghini ospitano al Forum di Assago – con inizio del match alle ore 20:30 – l’AS Monaco nella sesta giornata della regular season 2023-2024.

L’EA7 Emporio Armani deve vincere per cercare di non compromettere il cammino europeo, con la compagine di Ettore Messina che ha un record di 1-4 dopo cinque turni disputati. Nel recupero di martedì sera contro il Maccabi Tel Aviv sconfitta casalinga per 90-98, dove non sono bastati i 24 punti di Nikola Mirotic ed i 22 di Shavon Shields ad evitare il ko interno – il terzo consecutivo in pochi giorni, considerando anche quello in Serie A contro Pesaro di domenica.

L’AS Monaco dell’ex Mike James si presenta alla sfida odierna forte di tre vittorie in fila in Eurolega dopo le battute d’arresto nelle prime due giornate: l’ultima battuta d’arresto dei monegaschi, infatti, risale al 59-83 contro la Virtus Bologna del 13 Ottobre. Fari puntati sul ‘folletto’ americano, ma anche sulla solidità sotto il ferro di Alpha Diallo e sull’esperienza di un ex NBA come Kemba Walker.

Palla a due che verrà alzata al Mediolanum Forum di Assago (Milano) alle ore 20:30. La diretta TV sarà garantita da Sky Sport Uno (canale 201), mentre la diretta streaming sarà disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport, con la diretta LIVE testuale, per aggiornamenti costanti su questo match di Eurolega!

