Nuoto, Ludovico Viberti vince i 100 rana a Riccione e stacca il pass per i Mondiali di Doha

Agli Assoluti Invernali 2023 di nuoto a Riccione Ludovico Viberti ha vinto i 100 metri rana maschili in 59″38, al di sotto del crono di 59″5 richiesto dalla FIN per ottenere la qualificazione ai Mondiali 2024 di Doha, ma non sufficiente per le Olimpiadi di Parigi 2024, per le quali serviva fare 58″9. Era già qualificato per la rassegna iridata Nicolò Martinenghi, oggi terzo, in quanto finalista a Fukuoka.

Ludovico Viberti conduce una gara in rimonta, con un passaggio lento ai 50 in 27″81 ed una vasca di ritorno in 31″57, unico a scendere sotto i 32″ nei secondi 50 metri, per un crono complessivo di 59″38. Battuto Federico Poggio, secondo in 59″63, a 0″25, dopo un passaggio in 27″36. Terza piazza per Nicolò Martinenghi in 59″78, a 0″40, dopo un passaggio in 27″67.

Chiudono con un crono superiore al minuto tutti gli altri finalisti: quarto Simone Cerasuolo in 1’00.16, quinto Alessandro Pinzuti in 1’00.66, sesto Gabriele Mancini in 1’00.87, settimo Luca Moni in 1’00.99, ottavo Edoardo Giorgetti in 1’01.41.

ORDINE D’ARRIVO 100 RANA MASCHILI

1 VIBERTI Ludovico Blu Art 59.38

2 POGGIO Federico 59.63

3 MARTINENGHI Nicolo’ 59.78

4 CERASUOLO Simone 1’00.16

5 PINZUTI Alessandro 1’00.66

6 MANCINI Gabriele 1’00.87

7 MONI Luca 1’00.99

8 GIORGETTI Edoardo 1’01.41

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli