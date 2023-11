Nuoto, Thomas Ceccon stacca il biglietto per Parigi 2024 nei 100 dorso. Michele Lamberti a Doha!

Missione compiuta. Thomas Ceccon ha vinto la Finale dei 100 dorso agli Assoluti Invernali di nuoto a Riccione e staccato il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il primatista del mondo della distanza si è imposto con il crono di 52.82 a precedere Michele Lamberti, autore del personale di 53.76 e rientrante nel range di qualificazione per i Mondiali di Doha (53.7). Per lui è la prima volta sotto i 54″. A completare il podio Lorenzo Mora in 54.21 (personale).

Non è stato facile per Ceccon, non in grandissima condizione per varie vicissitudini legate anche a impegni extra. Tuttavia, il classe 2001 del Bel Paese ha deciso di spingere fin dalla prima vasca, visto il passaggio in 25.44, e poi di tenere al meglio delle proprie possibilità nei secondi 50 metri. Serviva 52.9 per volare ai Giochi e il crono è stato sufficiente per centrare il target.

Il nostro portacolori si potrà concentrare ora per gli Europei in vasca corta di Otopeni (Romania) dove gareggerà nei misti e nelle staffette per poi, da gennaio, allenarsi in vista di quel che accadrà nella rassegna iridata e chiaramente nella competizione a Cinque Cerchi. Bene anche Lamberti che, dopo i problemi avuti nel trasferimento delle sue prestazioni da vasca lunga a corta, è riuscito a mettere insieme i pezzi del puzzle e, sicuramente, essere il compagno di allenamenti di Ceccon è un valido aiuto.

Da segnalare la presenza in questa Finale di Alessandro Miressi, primatista italiano dei 100 stile libero, che ha deciso di avvicinarsi alla gara regina, spaziando su diverse distanze. Per lui un buon 54.81 (quinto posto).

Foto: LaPresse