Nuoto, Benedetta Pilato in forma olimpica! Domina i 100 rana e timbra il pass per Parigi 2024!

Seguendo le orme di Thomas Ceccon. Come ha fatto il veneto nei 100 dorso anche Benedetta Pilato ha staccato quest’oggi il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024 nei 100 rana donne. Le indicazioni nelle gare di Budapest in Coppa del Mondo erano state lusinghiere e a Riccione è arrivata una conferma.

Per Benny un nuovo crono ad abbattere la barriera dell’1:06, ovvero 1:05.80. Il tempo-limite previsto dalla FIN per il pass a Cinque Cerchi era di 1:06.0 e Pilato l’ha fatto. A dire il vero, l’ambizione era quella di prendersi il primato italiano di Arianna Castiglioni perché l’ambiziosa nuotatrice pugliese quell’1:05.67 lo sta sfiorando spesso. Tuttavia, la base costruita nel suo trasferimento a Torino da Antonio Satta è più che buona e ci sono indicazioni confortanti.

Il passaggio ai 50 metri di 30.89, infatti, chiamava a un grande crono che Benedetta ha poi realizzato, togliendosi un pensiero importante. La sensazione è che si tratti solo di mettere insieme i pezzi di questo 100, in quanto le potenzialità della sua nuotata sono tali da poterle consentire un tempo migliore di quello stabilito quest’oggi. Avrà modo l’azzurra di proseguire nel proprio percorso.

Alle sue spalle si sono classificate Castiglioni (1:06.76) e Martina Carraro (1:06.78), che non sono riuscite a venir fuori nella seconda vasca come avrebbero voluto, rimanendo a due decimi circa dall’1:06.5 qualificante per i Mondiali di Doha, competizione quest’ultima in cui la vincitrice è già qualificata.

Foto: LaPresse