Nuoto, l’Italia lancia la sfida per gli Europei in vasca corta a Otopeni: Ceccon e Pilato osservati speciali, Paltrinieri non ci sarà

Sarà una stagione olimpica molto particolare per il nuoto. Il calendario ricco di impegni sta costringendo e costringerà gli atleti a fare delle scelte su quali siano le priorità, partendo dall’ovvietà che il tutto dovrà essere massimizzato in vista dei Giochi di Parigi 2024. Non è un caso che, dal 28 al 30 novembre, la squadra italiana avrà un appuntamento molto importante a Riccione per la composizione della selezione a Cinque Cerchi, nel primo slot a disposizione dei nuotatori.

In quest’ottica quindi gli Europei in vasca corta Otopeni (Romania) vanno letti in maniera un po’ particolare. Dal 5 al 10 dicembre si competerà, ma chiaramente saranno da considerare le priorità dei singoli. Non è un caso che Gregorio Paltrinieri abbia deciso di non rispondere alla convocazione, per proseguire nella preparazione in vista dell’annata che lo vedrà impegnato in primis ai Mondiali di Doha a febbraio per prendere parte alle gare in acque libere soprattutto.

Un gruppo azzurro, comunque, numeroso quello scelto dal Direttore Tecnico, Cesare Butini. Si parla di 30 atleti al via in cui Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Benedetta Pilato e Simona Quadarella saranno gli osservati speciali tra le vedette. Ceccon e Pilato, soprattutto, hanno fatto vedere le cose migliori in questo primissimo scorcio di stagione, in riferimento alla Coppa del Mondo disputata però in vasca lunga.

Da verificare come quelle sensazioni saranno trasferite in corta, in una competizione che risente di tante assenze, tenendo sempre conto dell’esclusione della squadra russa, grande interprete della piscina da 50 metri, per le motivazioni già note.

Foto: LaPresse