Nuoto, Assoluti Invernali 2023: Nicolò Martinenghi si vendica e vince i 50 rana, Cerasuolo va a Doha

Arriva la vendetta di Nicolò Martinenghi. Dopo dei 100 metri un po’ deficitari, l’azzurro si rifà nella distanza minima ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione, andandosi a prendere il successo con una prova assai convincente in 26.71, che gli darebbe il pass Mondiale, se fosse per il fatto che è già qualificato per Doha.

Condotta dall’inizio alla fine, Nicolò ha mostrato i muscoli avendo la meglio su Simone Cerasuolo, secondo in 26”83 che però può sorridere. Grazie a questo tempo anche lui potrà essere parte della spedizione iridata, visto che il tempo limite era di 26”89.

Solo terzo Ludovico Viberti: dopo una gran prova in mattinata, sbaglia un po’ la partenza e chiude in 26”91. Un tempo che però sottolinea la sua crescita, arrivando avanti ad avversari di spicco come Federico Poggio e Alessandro Pinzuti, rispettivamente in 27”33 e 27”40.

Foto: LaPresse