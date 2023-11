Nuoto, Alessandro Miressi stacca il biglietto per Parigi 2024 nei 100 sl a Riccione

La prestazione che si voleva. Alessandro Miressi ha recitato il ruolo del primattore nella finale degli Assoluti invernali di nuoto a Riccione. Il piemontese si è confermato il riferimento nei 100 stile libero, nuotando una prestazione di rilievo internazionale.

47.61 per l’allievo di Antonio Satta che, dopo quanto fatto da Benedetta Pilato e Ludovico Viberti, può rallegrarsi anche per la prova del suo velocista nella competizione che mette in palio la qualificazione ai Mondiali di Doha e alle Olimpiadi di Parigi dell’anno venturo. Mirex, infatti, è stato autore di una gara splendida per interpretazione.

Non lasciatosi minimamente scomporre dal via super degli sprinter puri, il classe ’98 ha inserito il pilota automatico e il passaggio ai 50 metri è stato ottimo (22.85). In uscita di virata, la gambata si è fatta sempre più intensa e la distanza dal resto della vasca sensibile. Un secondo 50 metri da 24.76 che gli ha regalato un risultato notevolissimo visto il periodo di preparazione, ottenendo un tempo decisamente migliore da quello richiesto dalla FIN (47.9) per volare a Parigi.

Era da un po’ che il ragazzone del Centro Nuoto Torino non dava questi segnali e il suo crono a 0.16 dal suo record italiano è un ottimo viatico in vista di quel che sarà. Alle sue spalle si sono classificati Manuel Frigo (48.63), Paolo Conte Bonin (49.00) e Leonardo Deplano (49.00), distanti dal loro compagno di staffetta 4×100 sl.

Foto: LaPresse