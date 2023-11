NBA, risultati della notte (6 novembre): Toronto in rimonta sbanca San Antonio, Doncic fa volare Dallas

Nella serata di ieri e nella notte italiana di oggi si sono giocate cinque partite della stagione 2023-2024 di NBA . In campo sono scese Detroit, Phoenix, San Antonio, Toronto, Cleveland, Golden State, Dallas, Charlotte, Portland e Memphis. Andiamo a scoprire come è andata a finire.

Non bastano i 23 punti di vantaggio guadagnati nel secondo quarto ai San Antonio Spurs, che cadono in casa contro i Toronto Raptors 116-123 dopo un supplementare. Non bastano neanche i 20 punti di Victor Wembanyama, poco incisivo oggi, mentre in casa Toronto è Scottie Barnes a cambiare marcia nella ripresa e obbligare gli Spurs ai supplementari. E nell’overtime i Raptors scappano via e Wembanyama manca la tripla del -1 che chiude il match. Match che si chiude con 30 punti e 11 rimbalzi di Scottie Barnes, ma anche 24 punti per Schröder e Anunoby, mentre per San Antonio top scorer Keldon Johnson con 26 punti.

Nel secondo match di ieri sera vittoria in trasferta anche per i Phoenix Suns che superano i Detroit Pistons 106-120. Match che dura virtualmente un quarto, poi i Suns cambiano marcia e scappano via, con Detroit incapace di richiudere il gap e alla quarta sconfitta consecutiva. A dare spettacolo è stato Kevin Durant che ha chiuso con 41 punti. Vincono anche i Cleveland Cavaliers che superano i Golden State Warriors 115-104. Curry e compagni lottano un tempo, ma nella ripresa esce Donovan Mitchell che scava il solco decisivo. Alla fine per Mitchell sono 31 punti e 7 assist, mentre in casa Golden State non bastano i 28 punti (7 triple) di Steph Curry a evitare la seconda sconfitta stagionale.

Tornano a vincere, invece, i Dallas Mavericks che superano gli Charlotte Hornets per 124-118. Hornets che fanno, però, la parte dei protagonisti a lungo, con gli ospiti che dopo un primo quarto equilibrato arrivano anche sul +15 verso la fine del primo tempo. Ma nel terzo quarto i texani riducono il gap e negli ultimi 12 minuti arriva il sorpasso e la squadra guidata da un Luka Doncic da “soli” 23 punti (ma con 9 assist decisivi e 12 rimbalzi) si impone in rimonta. Per Charlotte non basta la tripla doppia di LaMelo Ball che chiude con 30 punti, 13 assist e 10 rimbalzi.

Nell’ultimo match di giornata colpaccio esterno dei Memphis Grizzlies che superano i Portland Trail Blazers 100-112. Prima vittoria stagionale per i Grizzlies al termine di un match dai mille volti, ma che si decide nell’ultimo quarto, quando Portland spreca un vantaggio di 12 punti, segna solo 2 punti negli ultimi 8 minuti e con un parziale di 26-2 i Grizzlies la portano a casa. Protagonista assoluto del match Desmond Bane, autore di 30 punti, ma soprattutto di 13 punti solo nell’ultimo e decisivo quarto.

I RISULTATI DELLA NOTTE (6 NOVEMBRE)

Foto: LaPresse