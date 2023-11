Milano-Stara Pazova, Champions League volley femminile: programma, orario, tv, streaming

Giovedì 9 novembre (ore 20.00) si gioca Allianz Milano-Stara Pazova, prima sfida della squadra lombarda nel girone della Champions League 2023-2024. All’Arena di Monza andrà in scena la prima sfida internazionale della stagione in corso per le due squadre, con Milano che ha bisogno da subito dei 3 punti per poter affrontare con tranquillità il prosieguo del cammino in Champions.

L’Allianz Milano si presenta da vice-campione d’Italia e con grandi ambizioni nella massima competizione continentale e dovrà fare attenzione contro le lanciatissime serbe dello Jedintsvo Stara Pazova che stanno dominando in patria, hanno vinto la loro prima Superliga (il massimo campionato serbo) lo scorso ano e in avvio di stagione hanno sollevato il primo trofeo, la Supercoppa nazionale battendo in gara secca lo ZOK Ub.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milan-Stara Pazova, gara valida per il primo turno della Pool A di Champions League. Ricordiamo che si qualificano per i quarti di finale la prima di ognuna delle cinque Pool oltre alle tre migliori seconde classificate. Le altre due squadre del gruppo sono le campionesse d’Europa del Vakifbank Istanbul e le francesi del Mulhouse. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurovolley Tv e in diretta live testuale su OA Sport. Al momento nessun canale in chiaro o a pagamento in Italia ha acquisito i diritti della Champions League di volley.

CALENDARIO MILANO-STARA PAZOVA VOLLEY GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE

Giovedì 9 novembre

Ore 20.00 primo turno Pool A Champions League femminile: Allianz Milano-Jedintsvo Stara Pazova – Diretta streaming su Eurovolley.tv

PROGRAMMA MILANO-STARA PAZOVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: al momento non è orevista diretta Tv su canali in chiaro o satellitari

Diretta streaming: Eurovolley.tv per gli abbonati

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Caterina Zattarin