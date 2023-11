NBA, risultati della notte (3 novembre): Banchero fa volare i Magic contro Utah. Wembanyama show e gli Spurs vincono

Nella notte italiana di oggi si sono giocate quattro partite del primo turno della stagione 2023-2024 di NBA . In campo sono scesi Philadelphia, Toronto, New Orleans, Detroit, Utah, Orlando, Phoenix e San Antonio. Andiamo a scoprire come è andata a finire, mentre ricordate che questa notte l’Nba si ferma e va in scena l’In Season Tournament, il torneo parallelo con protagonisti i team a stelle e strisce.

Terzo successo consecutivo per i Philadelphia Sixers che superano senza problemi i Toronto Raptors 114-99. Primo tempo equilibrato, con le due formazioni che si alternano ai vantaggi, anche se i Sixers allungano nel finale. Rientra in partita Toronto a inizio terzo quarto, ma poi è Kelly Oubre Jr. a cambiare marcia (10 punti nel terzo quarto) e a permettere ai Sixers di scappare via. Ai canadesi non bastano i 24 punti, 8 assist e 8 rimbalzi di Scottie Barnes, né i 13 punti e 10 assist di Dennis Schröder, mentre per Philadelphia spiccano i 28 punti e 13 rimbalzi di Joel Embiid, ma anche i 23 punti segnati da Kelly Oubre Jr. e da Tobias Harris.

Corrono i New Orleans Pelicans, che restano in piena zona playoff dopo la vittoria sui Detroit Pistons 125-116. Merito dei 33 punti di Cj McCollum, in un match dove i Pelicans scappano via nel secondo quarto, chiuso sul +25, ma poi rischiano di farsi rimontare nel finale. Come detto, spicca la prestazione di McCollum, ma per New Orleans fondamentali anche i 23 punti e 13 rimbalzi di Jonas Valanciunas, mentre per Detroit non bastano i 22 punti e 11 assist di Cade Cunningham.

Sono gli Orlando Magic a vincere la sfida contro gli Utah Jazz, ma lo fanno di misura imponendosi 113-115. Tutto si decide negli ultimi due minuti del match, quando prima sono Clarkson e Markkanen a portare Utah da -7 a +1 con la tripla del finlandese a 20” dalla fine. Ma il controsorpasso lo firma Paolo Banchero e, poi Horton-Tucker sbaglia la tripla, Black mette a segno un libero e il match si chiude con Orlando che torna alla vittoria, mentre per i Jazz di Simone Fontecchio è sempre dura. E nel derby italiano che non sarà un derby, cioè quello tra l’azzurro e Paolo Banchero, è il giocatore Usa a dominare, chiudendo con 30 punti e 9 rimbalzi, mentre per Fontecchio solo 6’48” in campo con 2 rimbalzi.

Infine la giornata si è chiusa con la vittoria dei San Antonio Spurs sui Phoenix Suns per 132-121. Match che rischia di essere una beffa per gli Spurs, che guidano fin dalla palla a due, toccano il +27 già nel secondo quarto, dominano fino a metà terzo periodo, ma poi permettono ai Suns di rientrare in partita, arrivare a pareggiare 116-116 a 4’21” dalla sirena, ma a quel punti SAS riprende in mano i giochi e allunga fino alla vittoria. E protagonista non poteva non essere Victor Wembanyama, che quando i suoi entrano in crisi mette 10 punti nei 12 minuti finali, in un match da 38 punti e 10 rimbalzi.

I RISULTATI DELLA NOTTE (3 NOVEMBRE)

