Calendario Serie A basket: orari partite 4-5 novembre, programma, tv, streaming

Nuove emozioni con la sesta giornata di Serie A 2023-2024, in calendario questo weekend. Si ritorna a un programma tutto sommato “normale”: un incontro al sabato e sette partite alla domenica, con l’ormai usuale scaglionamento degli orari dovuto alle esigenze delle emittenti coinvolte.

Al sabato protagoniste Pesaro e Napoli, con un match d’interesse se non altro perché si confrontano filosofie piuttosto diverse. Alla domenica Pistoia, ancora in cerca di punti e che ha rilasciato Grant Basile dopo il prestito, riceve la capoclassifica Reyer Venezia. Per Brindisi, ancora fanalino di coda, al PalaPentassuglia c’è un’Olimpia Milano strapiena di dilemmi. Tortona-Brescia vale numeri in fatto di posizionamento nelle prime otto; ancora in coda, invece, Treviso tenta di sbloccarsi contro Scafati. Il vero big match è quello tra le due terze in classifica (insieme alla Germani), cioè Trento e Reggio Emilia, con la prima che anche in Europa sta facendosi valere e la seconda che ben gode della gestione Priftis. Si conclude con Varese che ospita Sassari (alias: squadre nobili in seri guai) e con la Virtus Bologna che va a Cremona.

Di seguito il programma completo delle partite della sesta giornata di Serie A 2023-2024. L’incontro in chiaro su DMAX è Dolomiti Energia Trentino-Unahotels Reggio Emilia; su Eurosport 2 andranno Pesaro-Napoli e Brindisi-Milano. Le tre partite in questione sono disponibili in streaming su Discovery+ ed eurosport.it. Inoltre, sempre in streaming, è possibile assistere a tutte le partite su DAZN.

CALENDARIO SERIE A BASKET 2023-2024: SESTA GIORNATA

Sabato 4 novembre

Ore 20:30 Carpegna Prosciutto Pesaro-GeVi Napoli – Diretta tv su Eurosport 2

Domenica 5 novembre

Ore 16:00 Estra Pistoia-Umana Reyer Venezia

Ore 16:30 Happy Casa Brindisi-EA7 Emporio Armani Milano – Diretta tv su Eurosport 2

Ore 17:00 Bertram Derthona Tortona-Germani Brescia

Ore 17:30 Nutribullet Treviso-Givova Scafati

Ore 18:15 Dolomiti Energia Trentino-Unahotels Reggio Emilia – Diretta tv su DMAX in chiaro

Ore 19:00 Openjobmetis Varese-Banco di Sardegna Sassari

Ore 20:00 Vanoli Cremona-Virtus Segafredo Bologna

PROGRAMMA SERIE A BASKET 2023-2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING



Diretta tv: DMAX (in chiaro, Trento-Reggio Emilia), Eurosport 2 (Pesaro-Napoli, Brindisi-Milano)

Diretta streaming: Discovery+ ed eurosport.it (Trento-Reggio Emilia, Pesaro-Napoli, Brindisi-Milano), DAZN (tutte le partite)

Credit: Ciamillo