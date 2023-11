NBA, risultati della notte (12 novembre): Maxey-Embiid spettacolo, volano i 76ers. Wizards battuti nonostante un buon Gallinari

Undici le partite giocate nella notte NBA, che poi è stata anche un po’ serata (e dunque primo pomeriggio italiano) in virtù del fatto che, nella domenica americana, si tende sempre a usare tutta la giornata per giocare. Andiamo a riepilogare quanto accaduto sia a livello di risultati che, chiaramente, di spettacolo sui parquet d’oltreoceano.

Al Madison Square Garden i New York Knicks (5-4) dispongono facilmente degli Charlotte Hornets (3-6) per 129-107, allungando progressivamente a ogni quarto. Performance tutta di squadra con RJ barrett, Julius Randle e Jalen Brunson a 24, 23 e 20 punti contro i 32 isolati di LaMelo Ball. Per i Brooklyn Nets (5-5) 102-94 al Barclays Center sui Washington Wizards (2-7): decisivo Mikal Bridges con 27 e 13 rimbalzi a neutralizzare i 20 dalla panchina di Bilal Coulibaly. 12 punti in 19 minuti per un valido Danilo Gallinari.

Continuano i problemi dei Los Angeles Clippers (3-6) versione James Harden: con il Barba le cose non vanno e i Memphis Grizzlies (2-8) ne approfittano con un 101-105 che, nonostante i 26 di Paul George, fa tanto conto sui 27 di Desmond Bane. Continua, invece, la corsa dei Philadelphia 76ers (8-1), che Harden l’hanno lasciato andare: con il 137-126 sugli Indiana Pacers (6-49 ora hanno il miglior record della lega. Clamorosa combinazione di Tyrese Maxey e Joel Embiid: l’uno fa 50 punti, l’altro 37 con 13 rimbalzi; per i Pacers non può bastare Tyrese Haliburton da 25 e 17.

Bene i Chicago Bulls (4-6): 119-108 con ultimo quarto da incorniciare sui Detroit Pistons (2-9). Sei gli uomini in doppia cifra con DeMar DeRozan a quota 29; Isaiah Stewart, dall’altra parte, va in doppia doppia con 17 e 11 rimbalzi. Gli Houston Rockets (6-3) si confermano squadra in un bel momento, perché nonostante i 36 punti, 21 rimbalzi e 11 assist di Nikola Jokic (che ormai ha abituato alle triple doppie) s’impongono sui Denver Nuggets (8-2) per 107-104. Decisiva la coppia Fred VanVleet-Alperen Sengun con 26 e 23 punti.

I Dallas Mavericks (4-6) vanno a vincere in casa dei New Orleans Pelicans (4-6) per 124-136. Doppio protagonista: Kyrie Irving scrive 35, Luka Doncic completa l’opera con30. Sul fronte opposto non basta tutto il quintetto in doppia cifra e Brandon Ingram a quota 20. I Miami Heat (6-4) non consentono la rimonta ai San Antonio Spurs (3-7): è 113-118 con 26 di Duncan Robinson e 24 con 11 rimbalzi di Bam Adebayo. In casa Spurs 20 e 12 per Keldon Johnson e 18 e 11 per Victor Wembanyama, oltre ai 18 di Zach Collins.

I Phoenix Suns (4-6) cadono al Footprint Center: a passare sono gli Oklahoma City Thunder (6-4) per 99-111. Neanche a dirlo, il protagonista assoluto è Shai Gilgeous-Alexander con 35 punti, mentre a Kevin Durant non riesce di caricarsi quasi da solo i Suns sulle spalle (28 punti con 11/11 in lunetta). I Golden State Warriors (6-5) non riescono a contenere i Minnesota Timberwolves (7-2), che continuano il loro ottimo inizio di stagione grazie al 110-116 del Chase Center. Anthony Edwards domina la scena con 33 punti contro i 38 di Steph Curry, dal quale passano però tanti (troppi?) palloni. I Los Angeles Lakers (4-5) vengono a capo dei Portland Trail Blazers (3-5) soprattutto nel terzo quarto: 116-110 il punteggio, con Anthony Davis che segna sul tabellino 30 e 13 contro i 23 di Jerami Grant.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

New York Knicks-Charlotte Hornets 129-107

Brooklyn Nets-Washington Wizards 102-94

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies 101-105

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers 137-126

Chicago Bulls-Detroit Pistons 119-108

Houston Rockets-Denver Nuggets 107-104

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks 124-136

San Antonio Spurs-Miami Heat 113-118

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder 99-111

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves 110-116

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers 116-110

Foto: LaPresse