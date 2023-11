Volley femminile, le migliori italiane della 7a giornata di A1. Egonu, ex devastante a Novara! Bracchi si conferma

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 7ª GIORNATA DI SERIE A1

OFELIA MALINOV: Prende per mano Chieri in una di quelle serate dove di solito si perde e guida le compagne ad un successo insperato e molto importante con la forza della tranquillità ritrovata e con grande grinta che sfodera soprattutto nella rimonta del tie break.

ILARIA SPIRITO: Grande prova del libero di Chieri in ricezione dove chiude con un ottimo 76% di positività, sia in difesa dove risulta decisiva in più di unì’occasione.

PAOLA EGONU: Stavolta il big match da ex lo vince e fa di tutto per vincerlo: 30 punti con il 55% in attacco e due muri per l’opposta di Milano che gioca un match da protagonista assoluta.

FEDERICA SQUARCINI: E’ tra le protagoniste del successo di Conegliano contro Firenze. Mette a terra 9 palloni con il 67% di positività in attacco e tre muri pesanti.

MARTINA BRACCHI: Altra super prova a Casalmaggiore della schiacciatrice di Busto che soffre un po’ in ricezione dove chiude con il 38% di positività ma gioca un match di grande qualità in attacco chiudendo con 21 punti all’attivo e un ottimo 61% di positività a cui aggiunge anche due ace.

CARLOTTA CAMBI: Pinerolo che torna al successo battendo Roma ringrazia anche la sua alzatrice che trova una bella serata, distribuendo al meglio il gioco e innescando tutte le attaccanti a disposizione.

