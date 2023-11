Beach volley, Hanni/Burgmann sono quinti al Mondiale Under 21 in Thailandia

Un quinto posto che vale, con un pizzico di rimpianto per u n sorteggio tutt’altro che favorevole ma che rimette l’Italia al posto che le compete a livello giovanile, quello conquistato oggi da Theo Hanni e Michael Burgmann al Mondiale Under 21 di Roi Et in Thailandia.

Podio solo sfiorato dalla coppia azzurra che, dopo aver eliminato il binomio numero uno negli Stati Uniti, risultato molto importante per il movimento italiano, si è arreso ai quarti di finale ai grandi favoriti della vigilia, i francesi Canet/Rotar, che vantano già tante presenze nei tornei internazionali ed hanno fatto valere tutta la loro classe e superiorità fisica per battere gli italiani.

Negli ottavi di finale la coppia italiana si è trovata di fronte gli statunitensi Hurst/Basey: gli azzurri hanno dominato il primo set con il punteggio di 21-15, poi nel secondo si sono trovati sotto 15-18, hanno rimontato (19-19), sono stati bravi ad annullare un set ball e al terzo tentativo hanno vinto 24-22 superando un turno molto difficile. Niente da fare per loro, però, nei quarti di finale dove dall’altra parte della rete c’erano i favoriti del torneo, i francesi Canet/Rotar che hanno vinto 2-0.

Nel primo set i transalpini hanno messo da subito in chiaro le cose scattando sul 13-7 e hanno mantenuto il vantaggio fino al 21-15 conclusivo, mentre nel secondo parziale gli azzurri, sotto, 13-8, hanno rimontato fino a 15-13, poi nel finale hanno lasciato via libera alla coppia francese che si è imposta con il punteggio di 21-16. In semifinale i francesi affronteranno i sorprendenti belgi Van Langendonck/Vercauteren, mentre nell’altra semifinale la coppia brasiliana Pedro/Henrique affronterà gli attesi austriaci Hammarberg/Berger.

Tra le donne una sola coppia non europea in semifinale, è quella cinese composta da Yan/Zhou che affronterà le svizzere Kernen/Niederhauser. nell’altra semifinale di fronte due delle coppie favorite della viglia, le olandesi Poiesz/Piersma e le polacche Ciezkowska/Lunio, entrambe viste più volte nei Futures anche sulla sabbia italiana.

TORNEO MASCHILE

Sedicesimi di finale: Dudu/Isac (BRA)-Wüst/Fröbel (GER) 0-2 (18-21, 19-21), Zhou/Xu Zongqi (CHN)-Wichaya/Saiphirun (THA) 2-0 (21-18, 21-17), Liepa/Puskundzis (LAT)-Mazen/Youssef (EGY) 2-1 (21-13, 17-21, 16-14), Hurst/Basey (USA)-El Chabib/Omar (LIB) 2-0 (21-13, 21-16), Pedro/Henrique (BRA)-Hansen/Andersen (DEN) 2-0 (21-18, 21-17), Savvin/Moiseiev (UKR)-Deecke/Friedli (SUI) 2-0 (21-14, 21-12), Lorenz/Nissen (GER)-Angel/Camilo (PAR) 2-0 (21-18, 21-10), Hood/Potts (AUS)-Gonzalez/Inostroza (ARG) 1-2 (21-19, 20-22, 10-15)

Ottavi di finale: Van Langendonck/Vercauteren (BEL)-Wüst/Fröbel (GER) 2-0 (21-16, 21-10), Acevedo/Max (CHI)-Zhou/Xu Zongqi (CHN) 2-1 (21-17, 18-21, 15-12), Canet/Rotar (FRA)-Liepa/Puskundzis (LAT) 2-1 (17-21, 21-18, 15-8), Hanni/Burgmann (ITA)-Hurst/Basey (USA) 2-0 (21-15, 24-22), Oliva/Westphal (CZE)-Pedro /Henrique (BRA) 1-2 (13-21, 21-14, 12-15), Lejawa/Beta (POL)-Savvin/Moiseiev (UKR) 2-1 (21-18, 18-21, 15-11), Hammarberg/Berger (AUT)-Lorenz/Nissen (GER) 2-1 (17-21, 21-18, 15-8), Andersson/Hölting Nilsson (SWE)-Gonzalez/Inostroza (ARG) 2-0 (30-28, 22-20)

Quarti di finale: Acevedo/Max (CHI)-Van Langendonck/Vercauteren (BEL) 0-2 (12-21, 15-21), Hanni/Burgmann (ITA)-Canet/Rotar (FRA) 0-2 (15-21, 16-21), Lejawa/Beta (POL)-Pedro/Henrique (BRA) 0-2 (15-21, 15-21), Andersson/Hölting Nilsson (SWE)-Hammarberg/Berger (AUT) 1-2 (21-19, 15-21, 13-15).

Semifinali: Canet/Rotar (FRA)-Van Langendonck/Vercauteren (BEL), Hammarberg/Berger (AUT)-Pedro/Henrique (BRA)

TORNEO FEMMINILE

Ottavi di finale: Sinisalo/Muukka (FIN)-Rabitsch/Trailovic (AUT) 1-2 (21-18, 12-21, 13-15), Fleming/Fejes (AUS)-Ciezkowska/Lunio (POL) 0-2 (16-21, 10-21), Morin/Wilson (USA)- Salinda/Jidapa (THA) 1-2 (21-15, 20-22, 14-16), Poiesz/Piersma (NED)-Ēbere/Konstantinova (LAT) 2-0 (21-17, 21-18), Yan /Zhou (CHN)-Patcharaporn/Suchinna (THA) 2-0 (21-17, 21-19), Sofia/Fio (PAR)-Kuivonen/Jürgenson (EST) 0-2 (18-21, 21-23), Sorra/Glagau (CAN)-Serdiuk/Udovenko (UKR) 2-0 (21-11, 21-13), Vasvári/Kun (HUN)-Kernen/Niederhauser (SUI) 0-2 (13-21, 11-21)

Quarti di finale: Ciezkowska/Lunio (POL)-Rabitsch/Trailovic (AUT) 2-0 (21-13, 21-13), Poiesz/Piersma (NED)-Salinda/Jidapa (THA) 2-0 (21-15, 21-14), Kuivonen/Jürgenson (EST)-Yan/Zhou (CHN) 0-2 (16-21, 16-21), Kernen/Niederhauser (SUI)-Sorra/Glagau (CAN) 2-0 (21-17, 21-17).

Semifinali: Poiesz/Piersma (NED)-Ciezkowska/Lunio (POL), Kernen/Niederhauser (SUI)-Yan/Zhou (CHN)

