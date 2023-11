Trento-Piacenza oggi, Superlega volley: orario, programma, tv, streaming

Scontro ad alta classifica nell’anticipo di oggi sabato 11 novembre, quando a Trento alle 20.30 inizieranno a darsi battaglia l’Itas Trentino e la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Arriva alla BLM Group Arena la squadra capolista della Superlega di volley maschile 2023-24 ad affrontare coloro che hanno lo Scudetto cucito sul petto e inseguono i lombardi in classifica. E’ sicuramente il match clou della quarta giornata del massimo campionato italiano, un torneo che ogni settimana offre una sfida dall’altissimo tasso tecnico con i migliori giocatori del mondo in campo.

La nuova Itas Trentino di Fabio Soli sta piano piano rodando il motore ed alzando i giri ogni volta che si trova a scendere in campo. I ragazzi guidati in cabina di regia da Riccardo Sbertoli hanno dimostrato nelle prime uscite stagionali di avere grande carattere, riuscendo ad imporsi al quinto e decisivo set contro Cisterna e Taranto nelle prime partite di Superlega, prima di espugnare il campo di Verona con un secco 3-0 e una prova assai convincente. Se in campionato Trentino non ha ancora conosciuto sconfitta, nel primo big match dell’annata in semifinale di Supercoppa è uscita 3-1 per mano di Perugia dopo aver portato a casa il primo set. La squadra di Fabio Soli è ora chiamata ad un salto di qualità per il primo scontro diretto in Superlega.

La Gas Sales Bluenergy Piacenza in campionato viaggia sulle nuvole. Tre partite disputate, tre vittorie, nove set vinti e neanche uno perso. I ragazzi di Andrea Anastasi, arrivato in Lombardia all’inizio di questa stagione, hanno esordito senza lasciare scampo a Padova, per poi riservare lo stesso trattamento a Milano e Catania. Piacenza ha poi giocato in Supercaoppa dove è stata asfaltata dalla Lube Civitanova. Antoine Brizard e compagni giocano quest’oggi a Trento per saggiare le reali ambizioni che può avere la squadra lombarda, sarà un campionato appena alle spalle delle big o la Gas Sales Bluenergy può veramente dire la propria in ottica tricolore?

Trantino-Piacenza, anticipo di lusso della 4a giornata della Superlega 2023-24 di volley maschile, sarà trasmesso in diretta Tv dalle 20.30 gratis e in chiaro su RaiSport HD. Si potrà vedere il match anche in streaming previo abbonamento su Volleyball World Tv. Grandi emozione e una grande battaglia è attesa alla BLM Group Arena dove si affrontano prima e seconda della classe, OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale di questa super sfida.

CALENDARIO SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Sabato 11 novembre

Ore 20.30 Itas Trentino vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA TRENTO-PIACENZA: COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LiveMedia/Caterina Zattarin