NBA, i risultati della notte (27 novembre): Gallinari e Fontecchio protagonisti nelle vittorie di Washington e Utah

È proseguita questa notte la stagione 2023-2024 di NBA. Dalle 1:00 italiane in poi si sono disputati cinque incontri di regular season e come sempre lo spettacolo non è mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i migliori realizzatori di giornata.

Dopo due quarti equilibrati, Washington accelera nel secondo tempo sul campo di Detroit e si impone con un netto 126-107, conquistando finalmente la terza vittoria stagionale dopo nove ko di fila. Fondamentali per i Wizards i 32 punti, 12 rimbalzi e 8 assist di uno scatenato Kyle Kuzma e i 16 a testa di Deni Avdija e un ottimo Danilo Gallinari (autore anche di 2 rimbalzi e 2 assist in 19 minuti di gioco) in uscita dalla panchina. Ininfluenti invece per i Pistons, alla loro 15ma sconfitta consecutiva, i 26 punti, 7 assist e 5 rimbalzi di Cade Cunningham, i 16 di Ausar Thompson e i 15 punti, 7 rimbalzi e 7 assist di Jaden Ivey.

Portland fa la differenza nel quarto periodo sul parquet di Indiana (31-27) e vince un match importante per 114-110. A fine partita sono ben tre i giocatori con 22 o più punti in casa Trail Blazers, ossia Jerami Grant con 34, Malcolm Brogdon con 24 e DeAndre Ayton con 22 (oltre a 13 rimbalzi). Ai Pacers non bastano i 33 punti e 9 rimbalzi di Tyrese Haliburton.

Tutto facile per Philadelphia, che vince tutti i quarti in casa contro i Los Angeles Lakers e chiude con un ottimo 138-94, ottenendo la 12ma vittoria stagionale. Molto importanti per i 76ers i 31 punti di Tyrese Maxey e la tripla doppia da 30 punti, 11 rimbalzi e 11 assist di Joel Embiid, mentre dall’altra parte non sono sufficienti i 18 di LeBron James e i 17 punti e 11 rimbalzi di Anthony Davis.

Utah accelera nella seconda parte del quarto periodo contro New Orleans e poi, nonostante un evidente calo nel finale, resiste avanti fino al 114-112 finale. Da segnalare per i Jazz i 19 punti di Keyonte George, i 16 di Jordan Clarkson e i 14 punti, 4 rimbalzi, 2 assist e 2 palle rubate di un buon Simone Fontecchio (scelto nel quintetto iniziale e poi tenuto in campo per 28 minuti complessivi). Inutili per i Pelicans i 26 punti e 7 assist di Zion Williamson e i 25 di Brandon Ingram.

Infine, Denver cambia marcia nell’ultimo quarto contro i Los Angeles Clippers (36-16) e si impone in rimonta per 113-104. Sugli scudi in casa Nuggets soprattutto l’ex di serata Reggie Jackson con i suoi 35 punti e 13 assist, ma vanno evidenziati anche i 21 punti e 10 rimbalzi DeAndre Jordan, in una serata in cui non ci sono Nikola Jokic e Aaron Gordon e Jamal Murray. Per la franchigia californiana non sono invece abbastanza i 31 punti e 8 rimbalzi di Kawhi Leonard e i 23 punti e 14 rimbalzi di Ivica Zubac.

